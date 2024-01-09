"Орест" из "Азовстали" описал свои эмоции после освобождения из плена: "Каждый день говорили о еде"

"И хлеб был вкусным"

По словам "Ореста", в плену люди мечтают о еде. И после того, как они понимают, что уже вернулись домой, обычные вещи приносят счастье.

"Мы там каждый день говорили о еде, типа о чем-то там вкусном. И вроде бы кажется, что ты сейчас выйдешь и съешь все. Но в этом моменте радости ты даже забываешь о еде. Хотя я помню, нас встретили и нам дали бутерброды.До сих пор помню: с какой-то красной рыбой и с колбасой. И я такой: "вау, это прям супервкусно", - рассказал фотограф.

Как "Орест" выглядел после плена (фото: instagram.com/libkos)

Он также вспомнил, что после освобождения из плена он радовался даже хлебу. Козацкий ел даже тогда, когда должен был чувствовать сытость.

"И хлеб был вкусным, нам дали какие-то пакеты с едой и там был просто хлеб. И я уже вроде бы наелся, потому что в процессе обмена (мы были в пути почти два дня) мы ничего не ели, не пили. И разумеется, что хочется есть", - вспомнил "Орест".

Козацкий описал эмоции после освобождения из плена (фото: instagram.com/libkos)

"Собирал крошки"

Фотограф рассказал, что когда он находился в Донецком СИЗО, куда оккупанты привозили пленных, он оторвал от внутренней стороны штанов кусочек ткани и собирал в него крошки хлеба. Затем он их ел.

"Я помню этот момент, опять же, радости, когда ты ешь, а нам выдали какой-то плед, я укрылся и ем. И я замечаю, что начинаю собирать крошки, чтобы их доедать. А потом я чувствую: класс, могу не собирать сейчас эти крошки, я могу есть хлеб, когда я захочу. И это было очень классно", - рассказал "Орест".

Кто такой "Орест" из "Азовстали"

В мае 2022 года Козацкий вместе с другими защитниками "Азовстали" попал в плен. В августе стало известно, что "Оресту" удалось позвонить родителям и сообщить, что он жив.

До плена он был фотографом, которого называли "глазами Азовстали". Его фотографии облетели весь мир, а кадр "Світло переможе" признали одним из лучших в 2022 году по версии The Guardian. Кроме того, его работа попала в список "100 лучших фото 2022 года" по версии журнала Time.

Легендарный кадр "Ореста" (фото: twitter.com/Kozatsky_D)