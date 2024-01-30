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В Киеве сдают в аренду "разбитую" квартиру за неоправданные деньги: сеть в шоке (фото)

В Киеве сдают в аренду "разбитую" квартиру (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

На сайтах по аренде недвижимости появилось объявление о сдаче большой однокомнатной квартиры. Однако сумма, которую за нее хотят ежемесячно, не отвечает ее общему состоянию.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт по аренде недвижимости rieltor.ua.

Фотографии "разбитой" квартиры

Квартира расположена возле станции метро "Осокорки", рядом находится ТРЦ River Mall. Владельцы разрешают заселение с животными и детьми. Общая площадь однокомнатной квартиры составляет 96 квадратных метров.

Однако ремонт оставляет желать лучшего. На стенах видны порванные и грязные обои, стоит старая мебель. В ванной комнате очень много плесени. Поэтому перед тем, как заезжать в новый дом здесь стоит провести генеральную уборку.

В Киеве сдают квартиру с порванными стенами (фото: rieltor.ua)

В объявлении указано, что в квартире есть два балкона, большой коридор, а сам дом достаточно "молодым" - он возведен в 2008 году.

Кроме того, будущие жильцы могут вывезти все, что есть сейчас в доме и доукомплектовать его по своим потребностям.

Стоимость аренды в месяц - 8 000 гривен.

В Киеве сдают квартиру с порванными стенами (фото: rieltor.ua)

Реакция в сети

Объявление о сдаче "завирусилось" в сети и пользователи активно комментировали состояние жилья и его стоимость:

  • "Чудова квартира, я б спалив".
  • "Зате ванна виглядає білосніжною на цьому фоні. Шукайте позитив".
  • "Я в шоку, що люди знайшли гроші, щоб замінити ванну та унітаз, а на фарбу грошей вже не знайшли. Не така вже й велика ціна за охайний вид ванної кімнати".
  • "Якщо це Київ, то я жила за цією адресою. Це нормальний дім, але я в шоку, що там таке є".
  • "Люди, які мають совість здавати житло в такому стані за такі гроші, мають горіти в пеклі. Бажано прижиттєво".
  • "Це вони платять 8 000 за те, щоб хтось там жив?"
 

Раньше мы рассказывали, что нужно сделать с квартирой во избежание долгов предыдущих владельцев.

Читайте также, как переселенцам получить временное жилье в Украине.

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