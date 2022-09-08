Оренда житла дорожчає: чи чекати українцям на стрибок цін цієї осені

В Україні на ринку оренди житла основний попит зараз на квартири в мегаполісах, хоча раніше, навесні, переважно громадяни шукали для винаймання квадратні метри дешевше і часто вибирали на літо нерухомість за містом. Крім того, ціни на оренду житла тепер поповзли вгору.

Детально про зміни на ринку оренди квартир, і який прогноз щодо вартості зйомного житла восени, розказано в аналізі OLX Нерухомість.

Якщо в останні місяці орендодавці активніше стали йти на поступки своїм мешканцям, і найчастіше робили знижки на квартири, то вже наприкінці літа ціни на винаймання житла стали рости, а пропозиції почало стрімко зменшуватися.

Пояснити це можна початком другої хвилі внутрішньої міграції в Україні, зазначають аналітики.

Як змінилися пропозиції на ринку довгострокової оренди квартир

(за даними ресурсу)

Наразі українці більше підшукують житло для винаймання саме у великих містах.

Приміром, у чотирьох містах-мільйонниках за перший тиждень вересня кількість пропозицій зменшилася від 10% у Львові, 16% у Дніпрі, 18% в Одесі та до 23% у Києві.

У західних областях ситуація відрізняється: з 7 міст лише в 3 відчутно зменшилася кількість пропонованих квартир від орендодавців: на 24% менше оголошень в Івано-Франківську, на 31% в Рівному і 35% в Луцьку.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ Дорожче, ніж у столиці. Скільки коштує житло у Львові на вікенд

Чи очікується зростання цін на орендоване житло?

Звернемо увагу, що однокімнатні квартири складають більш ніж половину всіх пропозицій на ринку оренди житла. Найбюджетніші варіанти у вересні серед міст-мільйонників, за даними OLX нерухомість, можна знайти:

в Одесі за 5 500 грн/міс;

у Луцьку та Рівному в середньому за 7 500 грн/міс.

Найдорожчою буде оренда одинички в Ужгороді - за 16,5 тисячі гривень. Так, останні 2 місяці літа і початок осені саме це місто відрізняється найбільшим цінником, "посунувши" навіть Львів, зауважується в аналізі.

Фахівці прогнозують стрибок цін на арендоване житло через повернення українців додому, внутрішню міграцію та активний переїзд у великі міста восени.

Зокрема, що стосується мегаполісів, то в Одесі та Дніпрі вже збільшилася оренда однокімнатної квартири протягом першого тижня вересня на 600 гривень порівняно з першим тижнем серпня. У Києві подорожчання склало 1 тисячу гривень, а у Львові ціни підвищилися на 1 600 гривень.

Дані по ринку оренди житла в Україні восени (аналітика OLX Нерухомість)