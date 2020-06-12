Орел мух не ловить: українські силовики "привітали" окупантів з "Днем Росії"

Українські силовики потролили російських дипломатів (колаж РБК-Україна)

Біля посольства і консульств РФ в Україні красується емблема контррозвідки СБУ

В Україні контррозвідники СБУ оригінально "привітали" дипломатів РФ з Днем Росії 12 червня. У Києві біля посольства країни-агресора і консульств в Одесі та Львові з'явилися білборди з гербом спецслужби.

Крім того, в Харкові навпроти консульства РФ був намальований мурал із символікою української контррозвідки. Про це в прес-центрі СБУ передали на сторінці в Facebook.

"Привіт від СБУ до так званого "Дня РФ", - йдеться в повідомленні.

Також було опубліковано відповідне фото.

На емблемі контррозвідки Служби безпеки України зображений орел, який тримає в кігтях двоголового змія з російськими коронами.

Гасло спецслужби "Aquila non captat muscas" в перекладі з латинського означає "Орел мух не ловить".

В Києві, Одесі, Львові та Харкові "привітали" дипломатів РФ гербом контррозвідки СБУ (Фото: facebook.com/SecurSerUkraine / dumskaya.net / zaxid.net / suspilne.media)

Раніше ми писали про те, що у Києві з'явився мурал, присвячений пожежам в Україні.

Нагадаємо, що нещодавно СБУ встановила особи снайперів бойовиків, серед яких також представник російських спецслужб, які застрелили українського військового в зоні ООС.

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Автор: Володимир Костирін