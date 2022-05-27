Досвідчені водії завжди возять в авто пляшечку з рослинною олією: ось навіщо

Панель приладів часто покривається пилом, і чистити її треба регулярно. Але проста вода залишить розводи, до того ж часте тертя пошкоджує поверхню і призводить до втрати первинного блиску.

Натуральні компоненти, на думку досвідчених водіїв, значно кращі за будь-яку, навіть спеціальну і дорогу "хімію" для автівок.

Як протирати панель олією

Візьміть маленьку пляшечку, налийте туди олію без запаху і покладіть до бардачка.

Наносити цей продукт на приладову панель краще не ганчірочкою, а якимось делікатним, але міцним папером. Наприклад, фільтром, який використовують при приготуванні кави.

Водії кажуть, що такий матеріал відмінно впорається з брудом і не лишить жодних слідів. В результаті поверхні блищатимуть, як нові.

Не тільки панель можна протирати олією

Таким натуральним засобом можна протерти не тільки панель, але і сидіння (звісно, не тканинні), а також двері всередині, інші поверхні.