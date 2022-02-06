Досвідчені городники розкрили копійчаний засіб, який зробить розсаду здоровою і сильною

Виростити сильну, здорову розсаду на підвіконні, яка дасть багатий урожай при висадці в теплицю або відкритий ґрунт, завдання не з легких. Однак досвідчені городники знають секрети, як перетворити копійчаний засіб в супер добриво.
Про це пишуть Belnovosti.
Мова йде про те, що ми зазвичай відправляємо у відро для сміття - яєчну шкаралупу.
Такий засіб не тільки допоможе отримати відмінний урожай, але і зробить овочі, зелень, ягоди (ті рослини, які найчастіше вирощують в сезон), безпечними. Адже це органічна і повністю безпечна підгодівля.
На один стаканчик з розсадою знадобиться 1 чайна ложка підгодівлі.
Перемеліть шкаралупу якомога дрібніше, адже від цього буде залежати її засвоюваність. Дрібного помелу можна домогтися, наприклад, за допомогою звичайної кавомолки.
При висадці розсади на грядки з грудкою землі з стаканчика рослина продовжить отримувати корисні мікроелементи з "яєчного борошна". Причому, процес підгодівлі може тривати до кінця плодоношення.
Городники кажуть, що особливий "відгук" вдається отримати від помідорів.
Культура любить кальцій, якого дуже багато в шкаралупі, тому городники помічають підвищення врожайності при використанні даної підгодівлі.
Садити помідори на розсаду потрібно починати в останні дні лютого або на початку березня і до кінця квітня. Тому вже зараз слід збирати яєчну шкаралупу.
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