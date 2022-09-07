Знову нежить? Комаровський розповів, як дитині правильно сякатися

Як навчити дитину сякатися

За словами доктора, потрібно відрепетирувати процес сякання ще до хвороби, тоді під час нежиті - дитина буде знати, що робити.

"Давайте разом з татом і мамою дути в воду. Наберіть тазик води і покажіть дитині, як можна дути носом і пускати бульбашки", - радить Комаровський.

Медик вважає, що в ігровій формі легше навчитися робити будь-що.

Також запропонуйте дитині позмагатися і показати, хто сильніше вміє дути ротом, а потім носом.

"Діти хочуть з вами грати, вони втомилися від смартфона, спробуйте", - зазначив доктор.

Пам'ятайте, що, якщо дитина сякається і їй від цього не легше - вона не буде хотіти цього робити.

Комаровський нагадав, що на початку в ніс потрібно закапати сольовий розчин, а потім вже його прочищувати.