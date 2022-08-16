Комаровський пояснив, як не купити "шарлатанські" ліки: 6 ознак обману

Коли вам обіцяють вилікувати всі невиліковні хвороби однією чарівною пігулкою, варто задуматися, а чи не дурять вас? Дійсно, у "шарлатанських" ліків є певні очевидні ознаки.

Як їх відрізнити і не повестись на обман, лікар написав на своїй сторінці Instagram.