Комаровський пояснив, як не купити "шарлатанські" ліки: 6 ознак обману
Скріншот: Доктор Комаровський
Коли вам обіцяють вилікувати всі невиліковні хвороби однією чарівною пігулкою, варто задуматися, а чи не дурять вас? Дійсно, у "шарлатанських" ліків є певні очевидні ознаки.
Як їх відрізнити і не повестись на обман, лікар написав на своїй сторінці Instagram.
Особливості реклами шарлатанських ліків
- Посилання не на дослідження, а розповіді про те, як "це" особисто допомогло Васі, Петі, Маші і особисто Миколі Івановичу.
- Згадування про те, що ці ліки довго приховували, боячись, що "лікарі залишаться без роботи".
- В описі ліків фрази на кшталт "унікальна технологія", "рідкісна рослина", "особливий звір, що живе на незаселеному острові", "таємниця індіанців", "військовий секрет"...
- Все натуральне!
- Швидкий результат і, звісно з "без побічних ефектів".
- Лікує безліч хвороб.
Не проводьте над собою експерименти!
Комаровський попереджає, якщо прочитали чи побачили щось подібне, усміхніться й оминіть.
"Не проводьте над собою експерименти, і, тим паче, не ризикуйте здоров'ям вашої дитини!" - резюмував лікар.
Скріншот: instagram.com/doctor_komarovskiy
Раніше лікар-невролог також розкритикувала популярні заспокійливі засоби, які насправді не працюють.
Також ми писали про ліки, які насправді можуть покалічити.