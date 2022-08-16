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Комаровський пояснив, як не купити "шарлатанські" ліки: 6 ознак обману

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Вівторок 16 серпня 2022 18:30
Комаровський пояснив, як не купити "шарлатанські" ліки: 6 ознак обману Скріншот: Доктор Комаровський
Автор: Світлана Мащенко

Коли вам обіцяють вилікувати всі невиліковні хвороби однією чарівною пігулкою, варто задуматися, а чи не дурять вас? Дійсно, у "шарлатанських" ліків є певні очевидні ознаки.

Як їх відрізнити і не повестись на обман, лікар написав на своїй сторінці Instagram.

Особливості реклами шарлатанських ліків

  • Посилання не на дослідження, а розповіді про те, як "це" особисто допомогло Васі, Петі, Маші і особисто Миколі Івановичу.
  • Згадування про те, що ці ліки довго приховували, боячись, що "лікарі залишаться без роботи".
  • В описі ліків фрази на кшталт "унікальна технологія", "рідкісна рослина", "особливий звір, що живе на незаселеному острові", "таємниця індіанців", "військовий секрет"...
  • Все натуральне!
  • Швидкий результат і, звісно з "без побічних ефектів".
  • Лікує безліч хвороб.

Не проводьте над собою експерименти!

Комаровський попереджає, якщо прочитали чи побачили щось подібне, усміхніться й оминіть.

"Не проводьте над собою експерименти, і, тим паче, не ризикуйте здоров'ям вашої дитини!" - резюмував лікар.

Комаровський пояснив, як не купити &quot;шарлатанські&quot; ліки: 6 ознак обману

Скріншот: instagram.com/doctor_komarovskiy

Раніше лікар-невролог також розкритикувала популярні заспокійливі засоби, які насправді не працюють.

Також ми писали про ліки, які насправді можуть покалічити.

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