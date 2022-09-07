Опять сопли? Комаровский рассказал, как ребенку правильно сморкаться

Как научить ребенка сморкаться

По словам доктора, нужно отрепетировать процесс высмаркивания еще до болезни, тогда во время насморка - ребенок будет знать, что делать.

"Давайте вместе с папой и мамой дуть в воду. Наберите тазик воды и покажите ребенку, как можно дуть носом и пускать пузыри", - советует Комаровский.

Медик считает, что в игровой форме легче научиться чему-либо.

Также предложите ребенку посоревноваться и показать, кто сильнее умеет дуть ртом, а потом носом.

"Дети хотят с вами играть, они устали от смартфона, попробуйте", - отметил доктор.

Помните, что, если ребенок сморкается и ему от этого не легче - он не будет хотеть этого делать.

Комаровский напомнил, что в начале в нос нужно закапать солевой раствор, а потом уже его высмаркивать.