Знову послали: відомий ведучий вирішив судитися з МАУ

МАУ знову оскандалилася
Міжнародні авіалінії України знову опинилися в центрі скандалу. На тлі того, що 30 пасажирів вчора не змогли потрапити на борт літака, ще й відомий український ведучий, автор та продюсер проекту "Зе Інтерв'юер" Анатолій Анатоліч вирішив подати до суду на авіаперевізника.
Він розповів, що купив квиток на літак, але на борт його не пустили, порадивши почекати іншого рейсу. Обурений телеведучий на своїй сторінці в Instagram дав досить емоційну оцінку такому сервісу.
Також Анатоліч зазначив, що зіткнувся з подібними проблемами з МАУ не вперше.
Так, пару років тому він летів у Дніпро по роботі, і виникла схожа ситуація, але його все ж посадили в літак "по дзвінку" (сидів на місці для стюардеси).
"Другий раз, коли я потрапив у "перепродаж" мені пощастило, і дві людини не потрапили на рейс, і мені дивом дісталося місце в літаку. І ось третій раз не пощастило", - написав він.
Анатолій Анатоліч (Фото: instagram.com/anatoliyanatolich)
Анатоліч повертався з Молдови, але на літак його не пустили, тому що квиток виявився не в пріоритеті перед групою пасажирів, які летять з пересадкою.
Телеведучий звинуватив МАУ в непрофесіоналізмі та назвав "абсолютно убогою". Його обурило, що "компанія з назвою Українські посилаєте мене, людину з паспортом України, н**єр".
"Щиро бажаю вам швидше закритися і не ганьбити ім'я моєї країни. І так, я подам на вас до суду. І навіть готовий витратити на це гроші і час", - написав Анатоліч.
Також він навів аргументацію такого рішення: "І важливо це не тому що я в чужій країні, і я втратив купу грошей, тому що у мене важлива зйомка в Києві, і не тому що я хочу потрапити до своїх дітей і провести з ними єдиний вихідний, і не тому що зараз я поїду на таксі до Одеси, щоб від туди якось добиратися до Києва, це важливо тому що у МАУ це може трапитися з кожним".
Анатолія Анатоліча не пустили на рейс МАУ з квитком на руках (Фото: instagram.com/anatoliyanatolich)
У мережі підписники Анатолія Анатоліча також висловлюють йому підтримку і обурення інцидентом з МАУ, діляться історіями про неприємні ситуації, пов'язані з авіаперевізником. У той же час деякі хвалять МАУ за роботу.
Також не залишилися байдужі до історії Анатоліча інші знаменитості. Зокрема, співачка Оля Полякова емоційно прокоментувала: "Козли! Все тому що монополісти, гнати н**рен з ринку". А студія Квартал 95 підтримала Анатоліча.
Як повідомлялося раніше, нещодавно співачка MARUV жорстко розкритикувала авіакомпанію МАУ за халатність працівників. Незабаром вона отримала відповідь від Міжнародних українських авіаліній після того, як опублікувала відео з розповіддю про те, як її обікрали в аеропорту "Бориспіль".
Також ми писали про нещодавно були названо найбільш проблемні аеропорти в Україні.