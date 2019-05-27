Знову послали: відомий ведучий вирішив судитися з МАУ

Міжнародні авіалінії України знову опинилися в центрі скандалу. На тлі того, що 30 пасажирів вчора не змогли потрапити на борт літака, ще й відомий український ведучий, автор та продюсер проекту "Зе Інтерв'юер" Анатолій Анатоліч вирішив подати до суду на авіаперевізника.

Він розповів, що купив квиток на літак, але на борт його не пустили, порадивши почекати іншого рейсу. Обурений телеведучий на своїй сторінці в Instagram дав досить емоційну оцінку такому сервісу.

Також Анатоліч зазначив, що зіткнувся з подібними проблемами з МАУ не вперше.

Так, пару років тому він летів у Дніпро по роботі, і виникла схожа ситуація, але його все ж посадили в літак "по дзвінку" (сидів на місці для стюардеси).

"Другий раз, коли я потрапив у "перепродаж" мені пощастило, і дві людини не потрапили на рейс, і мені дивом дісталося місце в літаку. І ось третій раз не пощастило", - написав він.

Анатолій Анатоліч (Фото: instagram.com/anatoliyanatolich)

Анатоліч повертався з Молдови, але на літак його не пустили, тому що квиток виявився не в пріоритеті перед групою пасажирів, які летять з пересадкою.

Телеведучий звинуватив МАУ в непрофесіоналізмі та назвав "абсолютно убогою". Його обурило, що "компанія з назвою Українські посилаєте мене, людину з паспортом України, н**єр".

"Щиро бажаю вам швидше закритися і не ганьбити ім'я моєї країни. І так, я подам на вас до суду. І навіть готовий витратити на це гроші і час", - написав Анатоліч.

Також він навів аргументацію такого рішення: "І важливо це не тому що я в чужій країні, і я втратив купу грошей, тому що у мене важлива зйомка в Києві, і не тому що я хочу потрапити до своїх дітей і провести з ними єдиний вихідний, і не тому що зараз я поїду на таксі до Одеси, щоб від туди якось добиратися до Києва, це важливо тому що у МАУ це може трапитися з кожним".

Анатолія Анатоліча не пустили на рейс МАУ з квитком на руках (Фото: instagram.com/anatoliyanatolich)

У мережі підписники Анатолія Анатоліча також висловлюють йому підтримку і обурення інцидентом з МАУ, діляться історіями про неприємні ситуації, пов'язані з авіаперевізником. У той же час деякі хвалять МАУ за роботу.

Можливо у них з вами особисті рахунки. У нас була затримка рейсу мау чекали нас 30 хв, поки ми встигнемо на рейс до Дніпра. А всіх інших селили в готелі і відправляли ранковими рейсами. Безкоштовно.

Мені хто-небудь пояснить яким чином придбаний квиток став недійсним? Таке можливо?

Обурливо;

З якої причини таке вийшло? Я літаю раз на місяць/два саме МАУ, вперше про таке чую, хоча в цілому авіакомпанією не задоволений... Це якийсь особливий квиток?

Тиждень тому! Та ж історія. Перед носом мені закрили двері на трап літака і сказали, що ви сьогодні не летіть! А після надіслали лист про, нібито, заміну повітряного судна на меншу кількість місць і брак місць комусь з пасажирів при 100% явці на рейс. Я опинилася в числі тих, хто не потрапили, маючи через кілька годин роботу в іншому місті. Як бачу зараз, звичайна практика....

Також не залишилися байдужі до історії Анатоліча інші знаменитості. Зокрема, співачка Оля Полякова емоційно прокоментувала: "Козли! Все тому що монополісти, гнати н**рен з ринку". А студія Квартал 95 підтримала Анатоліча.

Як повідомлялося раніше, нещодавно співачка MARUV жорстко розкритикувала авіакомпанію МАУ за халатність працівників. Незабаром вона отримала відповідь від Міжнародних українських авіаліній після того, як опублікувала відео з розповіддю про те, як її обікрали в аеропорту "Бориспіль".

Також ми писали про нещодавно були названо найбільш проблемні аеропорти в Україні.