Опускаются руки после неудач? Вот что ты делаешь неправильно и как это изменить немедленно

Почему у нас опускаются руки после неудач

По словам эксперта, когда опускаются руки - это нормальная реакция на стресс и потери, но если застрять в этом состоянии, можно потерять важные возможности и собственное благополучие.

Что же делать, когда кажется, что все усилия напрасны? Как найти в себе силы подняться и продолжить борьбу?

"Что, опять не получилось?" - эта фраза часто звучит в голове голосом, который мы почему-то принимаем за истину. И руки - опускаются. А ты когда-нибудь останавливался в этот момент? Не для того, чтобы убежать, а чтобы честно себя спросить: "Я действительно устал? Или просто разочаровался?", "Я хочу все бросить - или просто не вижу как двигаться дальше?", - советует Виталий Курсик.

Психологическая реакция на провал - это ощущение беспомощности, страха, занижение самооценки. Это типично для людей, которые привыкли ставить планку высоко. Особенно уязвимы перфекционисты и те, кто возлагает личную ценность на достижения.

"Неудача - это не конец. Это, как правило, просто болезненная пауза, в которой можно снова услышать себя. Но мы редко остаемся в этой паузе достаточно долго. Мы спешим обвинить себя или других. Мы быстро сворачиваем свои мечты в маленький узелок и прячем где-то глубоко. Мы говорим себе: "Видимо, не мое", хотя на самом деле, возможно, просто стало страшно", - добавляет коуч.

Он советует задуматься, что возможно именно сейчас - не время сдаваться, а время побыть с собой немного честнее и прекратить себя осуждать. Отбросить пафос и иллюзии и посмотреть на себя - настоящего.

"И, возможно, снова сделать выбор. Другой выбор, или выбрать другое направление. Но уже не со сломанной позиции, а из живого контакта с собой. Подумай, ты хочешь остановиться, или просто очень нуждаешься в поддержке? Потому что это - разные вещи", - советует определиться специалист.

Что помогает выйти из состояния "сдался"?

Остановиться. Дать себе право на слабость. Признать, что больно, вместо того, чтобы сразу "брать себя в руки".

Позвольте себе почувствовать, но не утонуть. Не пытайтесь сразу подавить свои чувства и дайте себе короткое время на эмоции.

"Игнорировать боль от неудачи - это как игнорировать физическую рану. Она не заживет сама по себе. Первый шаг - честность с собой относительно своих эмоций", - отмечает эксперт.

Выписать, что именно не получилось. Конкретика помогает видеть границу между "я плохой" и "эта попытка не удалась".

Сделать микрошаг. Одно упражнение, одно действие, даже просто душ или прогулка - запускают внутреннее движение.

Не требовать от себя моментального подъема. Восстановление после удара требует времени и пространства.

"Не думайте обо всей горе, которую надо сдвинуть с места. Подумайте о первом камне, который вы можете сдвинуть с места. Это минимальное движение создаст инерцию и разрушит паралич боли", - говорит специалист.

Изменить окружение. Временно выйти из контекста, который давит (соцсети, работа, навязчивые мысли).

"Человек после неудачи часто не столько нуждается в мотивации, сколько в сочувствии и понимании - и в первую очередь от себя самого. Только когда человек прекращает себя наказывать, начинается процесс восстановления", - объясняет коуч.

Вспомните о сильных сторонах. Напомните себе, кто вы есть вне этой неудачи. Что у вас получается хорошо? Какие ваши главные ценности или цель, ради которой стоит двигаться?

Важно!

Избегайте "положительной токсичности" - типа "все к лучшему", потому что это обнуляет настоящие эмоции.

Попробуйте записывать ваши состояния - это позволит вывести боль на бумагу

Попросите поддержки - но только не от тех, кто любит говорить: "а я же говорил"

"Не позволяйте неудачам остановить вас - овладейте этой стратегией и будьте среди тех, кто всегда находит силу подняться", - резюмирует Виталий Курсик.