Почему не стоит начинать новые привычки с первого числа или с понедельника

Вот скажите честно: сколько раз вы планировали "новую жизнь" с понедельника? Или с первого числа? Или, может, даже с 1 января? И как она пошла? Обычно - никак.

Почему не получается начать новые привычки с понедельника или с первого числа, рассказал для РБК-Украина (проект Styler) лайф коуч и сексолог Виталий Курсик.

Как объясняет эксперт, механизм прост: мы привязываем изменения к "красивой дате", потому что кажется, что так будет легче стартовать. Но на самом деле это лишь способ отложить начало.

"Типа: "Ну вот еще эту неделю поживу как раньше, а потом точно начну". И вот уже в воскресенье вечером вы устраиваете себе прощальный марафон - едите все подряд, валяетесь без движения или залипаете в телефон, потому что "завтра уже начнется новая жизнь". А потом наступает понедельник... и вы или придерживаетесь плана несколько дней, или сразу срываетесь, потому что что-то пошло не так", - говорит Виталий Курсик.

Стресс, усталость, неподготовленность - и вот вы уже говорите себе: "Ну ничего, начну со следующего понедельника".

Почему люди любят что-то начинать с даты

Человеческий мозг стремится к символическим рубежам - начало недели, месяца или года кажется чистой страницей. Это создает иллюзию контроля: "Вот теперь точно все изменится". Но в реальности это - иллюзия мотивации, а не настоящее желание действовать.

"Психологи называют это эффектом "свежего старта" - мы переоцениваем мотивацию и недооцениваем рутину. А ожидание магического момента - это форма прокрастинации. Лучшее время - когда у вас появился импульс и ясность действий", - объясняет коуч.

Что не так с понедельниками и первыми числами

Нереалистичные ожидания. Мы представляем понедельник как день больших свершений, а потом сталкиваемся с реальной усталостью, делами, стрессом. Это демотивирует.

Перенос ответственности. Обещание "с понедельника" - способ не начинать уже. Это откладывание под видом планирования.

Общественный шаблон. Мы подсознательно подражаем другим: все что-то "начинают с понедельника", хотя это не работает для большинства.

Как правильно начать новую привычку

Начинать в тот момент, когда пришла идея

Лучше всего - действуй в течение 24 часов. Хоть в среду вечером, хоть в субботу утром. Главное - действовать сразу, а не ждать "удобного старта".

Добавлять изменения постепенно

Не надо сразу кардинально менять всю жизнь - это не сработает. Маленькие шаги будут более эффективными. Пусть это будет 5 минут зарядки (пробежки, танца) или даже стакан воды.

Не ждать идеальных условий

Потому что они никогда не будут идеальными. Всегда что-то будет мешать - самочувствие, день начался не так, вы забыли или еще что-то.

Позволить себе гибкость

Если однажды что-то не получилось - это не провал, а часть процесса. Просто продолжайте дальше.

"Изменения не привязаны к календарю - они начинаются, когда вы решаете действовать. Поэтому, если хочется что-то изменить, не ждите понедельника. Начинайте сейчас", - советует Виталий Курсик.