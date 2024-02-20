В МОН рассказали, как абитуриентам проверить свои шансы на поступление: инструкция

Оценить свои шансы на поступление можно с помощью сервисов и реестров на сайте Единой государственной электронной базы по вопросам образования (ЕГЭБО).

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию МОН в Facebook .

Как проверить свои шансы на поступление

Единая государственная электронная база по вопросам образования позволяет пересмотреть, сколько заявлений подали на специальность в заведение, которое интересует вас заведение и сколько из них получили рекомендации на бюджет. Для этого на сайте базы нужно в разделе "Введение" зайти в "Статистику".

У МОН поделились подробной инструкцией, как оценить свои шансы на поступление. На основе этой информации абитуриенты могут понять, какой конкурсный балл нужен для выбранной специальности и большая ли конкуренция за место.

При этом в Министерстве отмечают, что информация ориентировочная, ведь конкурсные баллы и конкуренция меняются ежегодно в зависимости от объема госзаказа, поданных заявлений, результатов вступительных экзаменов.

Ниже приводим инструкцию по проверке в базе ЕГЭБО.

Как проверить свои шансы на поступление (фото: Facebook/МОН)

Также в этой базе можно проверить свои шансы на поступление в магистратуру определенного заведения высшего образования. Для этого стоит посмотреть на какие специальности есть меньший конкурс.

Для этого в форме поиска выберите:

образовательный уровень - магистр

поступление на основе - бакалавра

заведение - здесь укажите ВУЗ, в который хотели бы поступить

После этого система сформирует таблицу с данными обо всех специальностях в конкретном вузе. Следует заметить, что в таблице будут даны только за один год. Поэтому для полной оценки стоит проверить и предыдущие вступительные годы.