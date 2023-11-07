Украинок за границей будут обучать высокооплачиваемым профессиям: детали

Украинские беженки за границей и женщины со статусом ВПЛ смогут получить бесплатное обучение в сфере креативных и IT-индустрий. Проект охватит 1000 участниц.

Новые навыки для начала карьеры можно получить по 13 направлениям, сообщает РБК-Украина со ссылкой на yavp.pl.

Projector Foundation совместно с ЕС объявляет старт набора на бесплатное онлайн обучение. Группы по 13 курсам стартуют в ноябре. В списке направлений – графический и веб-дизайн, SMM и программирование.

На обучение могут подаваться совершеннолетние беженки за границей, у которых нет работы, и женщины со статусом ВПЛ в Украине. Для участия в конкурсе достаточно будет документа, подтверждающего статус человека в соответствии со страной, где он находится.

"Хотим усилить женщин и помочь овладеть новыми навыками для начала карьеры в креативном или IT секторе – чтобы у украинок была финансовая независимость и достойная оплата труда. На курсах студентки будут работать с реальными заказчиками и получат готовые кейсы в портфолио после его завершения", – сообщают на странице Projector.

Частью обучения станут консультации по HR, доступ к онлайн-библиотеке Projector Library и карьерному сервису LEZO.

Одним из условий является владение английским языком на уровне не ниже Untermediate. Дедлайн подачи заявок: 14 ноября 2023 года (в 23:00).

Обучение создано при финансовой поддержке ЕС и информационной поддержке Министерства экономики Украины.

Напомним, мы писали, что в европейской стране готовят изменения для украинцев – во время обучения нужно будет начинать работать.

Также мы рассказывали, что в Германии одобрили упрощение трудоустройства беженцев. Работодатели не будут выдвигать высоких требований к знанию языка.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.