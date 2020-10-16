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В ОП пояснили ініціативу щодо гарантій безпеки по Будапештському меморандуму

Київ, П'ятниця 16 жовтня 2020 13:23
В ОП пояснили ініціативу щодо гарантій безпеки по Будапештському меморандуму
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

В Офісі президента вважають за необхідне для України отримати мандат від народу, щоб звернутися до держав-підписантів Будапештського меморандуму щодо виконання їхніх зобов'язань. Тому дане питання буде винесено на всенародне опитування 25 жовтня.

Про це повідомили в прес-службі ОП.

Наголошується, що даний меморандум був підписаний 5 грудня 1994 року. Згідно з документом, Україна, відмовившись від ядерного арсеналу, отримувала гарантії безпеки та існуючих кордонів від провідних військових держав світу. Попри це гарантії безпеки щодо України з боку Росії неодноразово порушувалися ще до 2014 року.

"Світ не відреагував належним чином на такі порушення зобов'язань одним з підписантів меморандуму, які наростали з роками, призвівши зрештою до прямої збройної агресії", - повідомили в Офісі президента.

Також у президента зазначили, що зараз залишаються актуальними завдання щодо нерозповсюдження ядерної зброї, а також по створенню нових міжнародних документів, що гарантують країнам безпеку в разі відмови від ядерного озброєння.

"Нашій державі потрібен мандат від народу для того, щоб звертатися до держав-підписантів меморандуму щодо виконання їх зобов'язань", - додали в ОП.

Нагадаємо, сьогодні президент Володимир Зеленський представив фінальні три питання, які будуть винесені на всенародне опитування 25 жовтня. Серед них і питання щодо гарантій безпеки за Будапештським меморандумом.

Також РБК-Україна писало, що Зеленський допустив регулярне проведення всеукраїнських опитувань.

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