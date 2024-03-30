Обнародовали рейтинг экологически "чистых" и "грязных" продуктов: список

Рейтинг экологически чистых и грязных продуктов 2024

"Dirty dozen list - наиболее загрязненные пестицидами продукты, это не означает отказ от них, но акцент на то что их лучше покупать органические или по сезону. Clean fifteen list - пищевые продукты, которые можно покупать любыми, ну или почти любыми", - говорит нутрициолог.

Исследования проводились в Штатах, но этим списком можно воспользоваться и в Европе.

Что нужно знать о загрязнении продуктов пестицидами

"Хочется, чтобы все ели много фруктов и овощей. Если органические продукты не доступны, традиционно выращенные по сезону всегда будут лучшим выбором. Клубника в июне, арбуз - ближе к сентябрю - это сезон", - говорит Голобородько.

Наука изучает и знает связь между потреблением пестицидов (гербицидов, фунгицидов) и проблемами со здоровьем. Она выявляет повышенный риск рака, вред нервной системе, негативное влияние на репродуктивное здоровье, население микробиому кишечника.

"Environmental working group делает акцент на том, как пестициды могут причинить вред здоровью детей, поскольку дети более чувствительны к последствиям влияния пестицидов", - объясняет нутрициолог.

Чтобы избавиться от пестицидов, недостаточно помыть или очистить продукты. Но на немытых продуктах может остаться реально больше остатков, потому продукты надо мыть, прежде чем есть.

Список экологически "чистых" продуктов:

авокадо

сахарная кукуруза

ананас

лук

папайя

зеленый горошек (замороженный)

спаржа

дыня

киви

капуста

арбуз

грибы

манго

сладкий картофель (батат)

морковь

Список экологически "грязных" продуктов: