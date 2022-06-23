Визначити несвіжу рибу дуже просто: достатньо лише погляду

Як з одного погляду визначити несвіжу рибу

Щоб зрозуміти, що риба почала псуватися чи вже й зовсім не годиться, треба попросити продавця подивитися на її зябра. Свіжа риба має червоні зябра, інших варіантів нема.

Якщо ви помітили пурпуровий або коричневий колір, це ознака старої риби.

Яскраво-червоні зябра свідчать, що багата киснем кров риби природним чином тече через капіляри в зябрах, коли вона дихає через воду.

Крім кольору зябер, варто звернути увагу і на виділення. Якщо в зябрах присутній слиз - це ознака зіпсованої риби. Зябра мають бути вологими, але не липкими.

Також треба звернути на такі ознаки несвіжості: