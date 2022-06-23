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Визначити несвіжу рибу дуже просто: достатньо лише погляду

Фото: Як визначити несвіжу рибу простим способом (pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

Несвіжа риба може бути небезпечною для здоров'я і для вашого гаманця. Адже купивши такий товар, ви просто викинете гроші.

Як не потрапити в неприємності з зіпсованою рибою - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.

Як з одного погляду визначити несвіжу рибу

Щоб зрозуміти, що риба почала псуватися чи вже й зовсім не годиться, треба попросити продавця подивитися на її зябра. Свіжа риба має червоні зябра, інших варіантів нема.

Якщо ви помітили пурпуровий або коричневий колір, це ознака старої риби.

Яскраво-червоні зябра свідчать, що багата киснем кров риби природним чином тече через капіляри в зябрах, коли вона дихає через воду.

Крім кольору зябер, варто звернути увагу і на виділення. Якщо в зябрах присутній слиз - це ознака зіпсованої риби. Зябра мають бути вологими, але не липкими.

Також треба звернути на такі ознаки несвіжості:

  • засохла, обвітрена луска,
  • різкий, неприємний запах (його ви точно ні з чим не сплутаєте),
  • коли ви чистите, кістки на ребрах легко відділяються від м'яса.

Раніше лікарі розповіли, що буде з організмом, якщо часто їсти рибу.

Також ми писали, як швидко засолити скумбрію. Риба буде готова вже за кілька годин.

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