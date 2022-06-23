Визначити несвіжу рибу дуже просто: достатньо лише погляду

Несвіжа риба може бути небезпечною для здоров'я і для вашого гаманця. Адже купивши такий товар, ви просто викинете гроші.
Як не потрапити в неприємності з зіпсованою рибою - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.
Щоб зрозуміти, що риба почала псуватися чи вже й зовсім не годиться, треба попросити продавця подивитися на її зябра. Свіжа риба має червоні зябра, інших варіантів нема.
Якщо ви помітили пурпуровий або коричневий колір, це ознака старої риби.
Яскраво-червоні зябра свідчать, що багата киснем кров риби природним чином тече через капіляри в зябрах, коли вона дихає через воду.
Крім кольору зябер, варто звернути увагу і на виділення. Якщо в зябрах присутній слиз - це ознака зіпсованої риби. Зябра мають бути вологими, але не липкими.
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