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Упізнати неможливо: спливли нові подробиці катастрофи Ан-26 в Чугуєві

Автор: Анна Кисельова

В університеті розповіли, що у експертів є труднощі з упізнанням загиблих

25 вересня в Чугуєві відбулася катастрофа з військовим літаком Ан-26 – він розбився на дорозі недалеко від житлових будинків. В результаті аварії транспортного засобу загинули 26 осіб. Вижив тільки один курсант, який уже на наступний день розкрив всю правду про подію. В університеті Повітряних сил імені Кожедуба розповіли про труднощі з похоронами екіпажу і курсантів.

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Адміністрація університету, кадети якого загинули у страшній аварії, назвали орієнтовну дату поховання більшості курсантів і членів екіпажу, які загинули в результаті аварії Ан-26. Представник Харківського національного університету Повітряних сил імені Кожедуба Олег Кошовий розповів журналістам сайту "Сьогодні", що прощальна церемонія може відбутися у вівторок, 29 вересня.

Спеціальна комісія, яка розслідує деталі катастрофи, проводить упізнання тіл загиблих.

"Деякі із загиблих настільки обгоріли, що візуальне впізнання неможливо. Має бути ДНК-експертиза", – розповіли в університеті.

Варто відзначити, що за давньою традицією під час похорону екіпажу над процесією пролітає літак і "махає" крилами, нахиляючись з однієї сторони на другу. Колеги не виключають, що такої ж традиції будуть дотримуватися під час похорону 29 вересня.

РБК-Україна повідомляло, що в неділю, 27 вересня, рятувальники завершили роботу на місці авіакатастрофи АН-26 під Харковом.

Також ми повідомляли, що у Харківській ОДА назвали версії катастрофи АН-26.

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