В прорубь с головой: как украинские звезды отпраздновали Крещение (фото)

Сегодня, 6 января, в Украине впервые празднуют Крещение по новой дате. По этому случаю проводят богослужения и освящают воду, а люди погружаются в водоемы.
Некоторые украинские звезды также придерживаются традиций ныряния в прорубь или просто обливается ледяной водой.
РБК-Украина (проект Styler) предлагает узнать, как отечественные селебрити отпраздновали этот день.
При написании материала использовались следующие источники: Instagram Эктора Хименеса-Браво, Александра Педана, Вадима Олейника, Даши Трегубовой, Татьяны Песик.
Канадский шеф-повар колумбийского происхождения уже не первый год чтит украинские традиции и погружается в прорубь.
Видео процесса он показал в своих соцсетях, а также поинтересовался у поклонников, "кто еще в этом году купался".
Еще с самого утра ведущий выложил stories из машины и рассказал о морозе на улице. Позже он показал, как с головой трижды ныряет в ледяную реку.
"С уважением к украинским традициям, новым и старым украинским праздникам и к украинским законам. С Крещением вас", - поздравил с праздником Александр.
Александр Педан (фото: instagram.com/pedanos)
Певец также скупался в ледяной воде и засветил возле нее свой обнаженный торс.
"С Крещением! Украина победит", - написал Вадим.
Вадим Олейник (фото: instagram.com/oleynikvadim)
Актриса Даша Трегубова опубликовала фотографию с балкона, на котором она позирует в шубе.
Под фото знаменитость поздравила фанов с Крещением и призвала беречь себя.
"С Крещением! Берегите себя. И помните, что с завтрашнего дня к нам идет похолодание. До -15 в Киеве", - отметила она.
Даша Трегубова (фото: instagram.com/dasha.tregubova)
Звезда "Женского квартала" Татьяна Песик по случаю праздника отправилась на службу в церковь.
И появилась она там не с пустыми руками, а с очень символической вещью - военным дроном, который принесла освятить.
"Еще один дрон из ваших донатов освящен и едет в ВСУ. Христос Крестится!", - написала актриса.
Татьяна Песик (фото: instagram.com/tanet_vip)
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