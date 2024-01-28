"Оказался в очень тяжелом положении". Власова ответила, общается ли со своим кумом Меладзе

Украинская певица Евгения Власова ответила, общается ли с композитором и продюсером Константином Меладзе, который также является крестным отцом для ее 19-летней дочери Нины.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью исполнительнице канала Rostyslove Production.
Так, артистка призналась, что сейчас она поддерживает связь с композитором, который публично не осудил войну РФ в Украине.
Константин Меладзе (фото: instagram.com/meladzemusic)
"Мы с ним говорим о Боге. Кстати, мы с ним не говорим по телефону, только переписываемся. У меня есть кое-что, о чем я ему написала. И это было, возможно, довольно резко. Я ему написала все, что думаю по поводу себя, сотрудничества со мной или его отсутствия... Это было недавно. И Костя так ответил, что я расплакалась", - поделилась певица.
Тему войны, говорит звезда, они не обсуждали.
"Я человек, которому нечего терять по отношению к России. Костя и Валерий имеют там вес. Это же не политики, а творческие люди, которых любят. Вот приходит война, которая разрушает все в жизни этих людей", - сказала Евгения.
Братья Меладзе (фото: instagram.com/meladzemusic)
"И к ним еще много претензий. Хоть кто-то задумался, а что в жизни этих людей. Всем хочется крови. Все деньги там, заработанные тяжело. Я знаю сколько сложных процессов внутренних прожил Константин. Успешный человек живет свою жизнь, какая разница где он живет", - добавила она.
Также Власова считает, что "Константин оказался в очень тяжелом положении".
"Константин так, как и мы, проживает это очень тяжело. Невероятно тяжело. Константин Меладзе это же такой же человек как и мы все с вами, со своими страхами. Он оказался в очень тяжелом положении. Он не злой, он действительно много помогает. У него есть свои грехи", - отметила исполнительница.
Евгения Власова (фото: instagram.com/eygeniavlasova)
Меладзе также является крестным отцом дочери певицы Нины от бывшего мужа, продюсера Дмитрия Костюка.
По словам Евгении, иногда он финансово помогал девушке.
"Он очень помогал деньгами тогда, когда у меня были какие-то проблемы. Для него жизнь его крестницы существует. Он никогда не оставался в стороне. Но это не о деньгах. Чтобы никто не говорил, что он деньгами помогал, то она его защищает. Нет", - добавила звезда.
Пользователи сети раскритиковали Власову за то, что она пытается оправдать композитора, и напомнили ей, что из-за оккупантов люди в нашей стране продолжают гибнуть каждый день.
Напомним, Меладзе до сих пор никак не прокомментировал вторжение РФ в Украину.
Осенью прошлого года его заметили в Швейцарии, а затем на концерте брата Валерия в Германии.
В октябре певица Вера Брежнева подтвердила, что развелась с композитором.
Напомним, недавно Евгения Власова рассказала, где сейчас находится и чем занимается.
Также Елена Мозговая сделала шокирующее признание об экс-муже.