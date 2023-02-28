Никаких полосканий и леденцов: врач назвала лучшее лекарство от боли в горле
Врач назвала лучшие средства от боли в горле (фото: freepik_com)
Боль в горле обычно появляется как один из симптомов простудных заболеваний. Порой бывает так, что этот симптом становится едва ли не единственным. Для устранения такой боли многие врачи рекомендуют полоскания и различные леденцы.
Педиатр и детский инфекционист, врач доказательной медицины Елена Луцкая на своей странице в Instagram назвала средства от боли в горле, которые действительно стоит использовать.
Топ-рекомендации при боли в горле
- Ибупрофен или парацетамол для обезболивания в дозах в соответствии с весом.
- Спреи нельзя детям до 4 лет. Они могут вызывать стеноз.
- Детям старше 4-6 лет можно дать бендазимин для обезболивания.
- Не используйте лекарства с лидокаином. Они вызывают тяжелые осложнения со стороны крови.
- Цвет горла не нужно лечить. "Красное горло" - не диагноз.
- Хлорфиллипт, люголь - вредны
- Лисобакт - не работает
- Полоскания - не несут пользы.
- Если ребенку больше 3 лет, температура выше 38 градусов, нет кашля и насморка - нужно исключить стрептококковые поражения. Спросите у врача о стрептотесте.
- Если стрептококка нет - антибиотики не нужны.
"Мороженое - лучший помощник при болях в горле", - подчеркнула Луцкая.
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