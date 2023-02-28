Никаких полосканий и леденцов: врач назвала лучшее лекарство от боли в горле

Боль в горле обычно появляется как один из симптомов простудных заболеваний. Порой бывает так, что этот симптом становится едва ли не единственным. Для устранения такой боли многие врачи рекомендуют полоскания и различные леденцы.

Педиатр и детский инфекционист, врач доказательной медицины Елена Луцкая на своей странице в Instagram назвала средства от боли в горле, которые действительно стоит использовать.