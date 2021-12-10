"Оперуватися не буду, не хочу розоряти сім'ю": чому українці вмирають від ССЗ

Серцево-судинні захворювання (ССЗ) в Україні, як і у всьому світі - головна причина смертності. Але в нашій країні така статистика корелюється ще й менталітетом, адже більшість українців ігнорують регулярні обстеження, думаючи, що це занадто дорого, і віддають перевагу чекати, доки прийде їхній час.

Українці бояться "розорити сім'ю" піклуючись про своє здоров'я

За словами медика, є багато факторів, які перешкоджають людині бути здоровою. Перше - це набутий менталітет. Якщо раніше була диспансеризація, всіх дивляться, перевіряють, і все це було безкоштовно, то зараз у людей страхи. Вони думають, що все скрізь платно і безкоштовно неможливо обстежитися.

Друге, якщо потрібно робити операцію на серці, думають: "Оперуватися не буду, не хочу розоряти сім'ю. Нехай краще гроші ці залишаться дітям, онукам".

"Це елемент страху. Людина боїться щось робити з собою - їй легше дочекатися природного кінця... У нас системи охорони здоров'я зараз немає. Через це народ не довіряє, боїться, не знає, куди піти, до кого звернутися - там його обдурять, там його прооперують "зазря", там його прооперують за величезні гроші", - заявляє лікар.

Кардіохірург вважає, що такий менталітет варто змінювати, адже насправді в Україні щодня сумлінно і професійно працюють тисячі медпрацівників, які вміють лікувати за кращими світовими стандартами.

"Зараз, на щастя, вже йде нормальна трансформація системи охорони здоров'я і починають розумно розподілятися фінанси", - додав медик.

Досвід яких країн варто перейняти Україні

Кардіохірург наводить приклад Сінгапуру.

"Я реально бачив систему охорони здоров'я і як вона працює, і як працюють західні колеги в Італії, Польщі, Сінгапурі, США. Але скрізь є свої нюанси. Найважливіше в системі охорони здоров'я - щоб вона була доступна і зрозуміла будь-якому стражденному. І ось в Сінгапурі вона доступна всім", - розповідає Сіромаха.

В цій країні є дві мудро зроблені речі: перше - пацієнт, досягнувши повноліття, починає відкладати собі на здоров'я. Це не якийсь аморфний фонд соціального захисту. Людина перераховує певну суму на свій особистий рахунок, який заморожений і розрахований тільки для його лікування.

Якщо людина вела здоровий спосіб життя, не хворіла, то накопичила досить велику суму і може після певного віку додати її до своєї пенсії і витратити на свій розсуд. Тобто, вона зацікавлена в тому, щоб бути здоровою. Якщо ж вона, не дай бог захворіла, у неї є гроші на лікування.

І друге мудре рішення - це не вивозити гроші на охорону здоров'я за кордон. Є певні види процедур і операцій, які не роблять в Сінгапурі. У них законом заборонено фінансувати лікування своїх громадян за кордоном.

Але у них законодавчо дозволяється витратити ці гроші на іноземного фахівця, який стане в їх сінгапурську операційну, прооперує цього пацієнта, отримає гонорар і поїде. Під час цієї операції навколо нього стоять сінгапурці і вчаться: один, другий, третій і на четвертий вже самі зроблять цю операцію.

Нові методи лікування ССЗ в Україні

В Україні, за словами Сергія Сіромахи, є всі нові технології, що і в усьому світі. Але в Україну запросити іноземного лікаря оперувати не можна - йому потрібно скласти іспити і пройти кваліфікацію. І тільки коли МОЗ видасть йому документи, він зможе оперувати. В основному привозимо технології ми - їздимо за кордон, вчимося, дивимося.

Тобто, в 90% випадків українець може не летіти кудись за кордон робити надскладні операції, а він може їх все зробити вдома.

"Хоча є деякі нішеві речі. Наприклад, клапан серця ми, як правило, міняємо традиційним способом. Є ще й інша технологія, черезсудинна заміна клапана. Але, з урахуванням того, що ця технологія коштує в Україні близько мільйона гривень, то цю операцію мало хто може дозволити, ми її рідко робимо", - додає лікар.

У Німеччині, наприклад, таких операцій робиться до 10-15 тисяч на рік, а в Україні - 15-20. У даній ситуації технологія є, але вона мало кому доступна.