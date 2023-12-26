Операция "призывник": юрист предупредил о хитрой схеме полиции для "законной" проверки документов

С недавних пор в Украине начались случаи, когда патрульные на дороге останавливают мужчин под предлогом отработки операции "призывник". Это вроде бы как дает им законные основания проверить документы у военнообязанных.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию адвоката Романа Симутина в YouTube .

Что это за операция "призывник"

"Правоохранители в своей деятельности используют различные типовые операции: "Перехват", "Заложник", "Волна", "Гром", "Сирена". Последнюю, кстати, под копирку начали использовать ТЦК. Вводится этот план по приказу начальника полиции и охватывает типовой набор оперативных мероприятий, проводимых в районе или области", - объясняет юрист.

По его словам, оперативный план "Перехват" вводится при угоне авто, розыске авто, на котором скрываются преступники или для задержания водителя, совершившего ДТП.

"После введения в действие такого плана правоохранители, как они считают, имеют право на проверку документов, остановку транспорта, поверхностного осмотра авто или граждан и т. п." - говорит Симутин.

Законно ли проводить такие операции

"Согласно ст. 31 ЗУ "О Национальной полиции", полицейские могут проводить превентивные мероприятия, в том числе те, о я которых отметил. Но если посмотреть на это глубже, то введение всех этих планов регламентируется только инструкциями и вызывает многие вопросы", - заявляет адвокат.

По его словам, при введении таких планов возникает вроде бы законное основание для проверки документов, что и соответствует цели красноречивого названия плана "Призывник": выявление "уклонистов" от призыва.

"Такого плана не существует. Однако в каждом районе или области начальник полиции может издать приказ о проведении профилактических мероприятий, в ходе которых и проводится так называемая отработка по выявлению "уклонистов" от призыва. И все эти мероприятия вполне могут назвать как вздумается, хотя бы и "призывник", - подчеркивает Симутин.

То есть речь идет не о плане, а об отработке, во время проведения которой у полиции отсутствуют полномочия на проверку документов, лиц, автомобилей и т. п.



