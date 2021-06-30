У Львові медики провели надскладну операцію, сформувавши новий орган (фото)
У місті Львові в міській лікарні швидкої медичної допомоги 48-річному чоловіку провели складну операцію, сформувавши із кишківника сечовий міхур.
Про це повідомили у Львівській міській раді.
Так, до львівських медиків звернувся 48-річний чоловік з Волині. Він скаржився на біль внизу живота, проблеми із сечовипусканням та наявність крові в сечі.
Лікарі виявили у чоловіка два новоутворення в сечовому міхурі, розміром 10 та 6 сантиметрів. Хвороба швидко прогресувала та була вже на останній стадії, тоді як пацієнт постійно лікував запалення нирок.
Фото: у Львові медики провели складну операцію (city-adm.lviv.ua)
Медики негайно провели складну операцію, яка тривала шість годин. Хворому видалили сечовий міхур, навколишні лімфатичні вузли й простату, а з тонкого кишківника сформували новий сечовий міхур.
Операція виявилась успішною і наразі чоловіка чекає реабілітація.
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