У Львові медики провели надскладну операцію, сформувавши новий орган (фото)

Про це повідомили у Львівській міській раді.

Так, до львівських медиків звернувся 48-річний чоловік з Волині. Він скаржився на біль внизу живота, проблеми із сечовипусканням та наявність крові в сечі.

Лікарі виявили у чоловіка два новоутворення в сечовому міхурі, розміром 10 та 6 сантиметрів. Хвороба швидко прогресувала та була вже на останній стадії, тоді як пацієнт постійно лікував запалення нирок.

Фото: у Львові медики провели складну операцію (city-adm.lviv.ua)

Медики негайно провели складну операцію, яка тривала шість годин. Хворому видалили сечовий міхур, навколишні лімфатичні вузли й простату, а з тонкого кишківника сформували новий сечовий міхур.

Операція виявилась успішною і наразі чоловіка чекає реабілітація.