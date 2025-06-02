OpenAI анонсировала ChatGPT нового поколения: что он будет уметь

Как может измениться ChatGPT

"В первой половине следующего года мы начнем эволюцию ChatGPT в суперассистента: того, кто знает вас, понимает, что вам важно, и помогает с любой задачей, которую может выполнить умный, надежный, эмоционально интеллигентный человек с компьютером", - говорится в документе, датированном концом 2024 года.

OpenAI считает, что модели, такие как 02 и 03, уже достаточно умны, чтобы надежно выполнять агентские задачи, а инструменты, такие как использование компьютера, могут усилить способность ChatGPT к действию.

"Суперассистент" описывается как "интеллектуальная сущность с T-образными навыками", способная выполнять как широкие, так и нишевые задачи. К широким задачам относятся ответы на вопросы, поиск жилья, контакт с юристом, планирование отпуска, управление календарями и отправка электронных писем. К нишевым задачам - программирование и другие специализированные действия.

OpenAI также рассматривает возможность интеграции ChatGPT в различные устройства и платформы, чтобы он мог помогать пользователю в любой ситуации: дома - отвечать на вопросы и предлагать рецепты, в пути - находить лучшие рестораны и помогать с навигацией, на работе - составлять заметки и готовить презентации, а во время прогулок - помогать расслабиться и обдумать идеи .

Однако компания сталкивается с инфраструктурными вызовами из-за растущего числа пользователей ChatGPT, что объясняет акцент генерального директора Сэма Альтмана на строительстве дата-центров. В документе также упоминается конкуренция со стороны крупных технологических компаний, таких как Apple, Meta и Google.

OpenAI планирует продвигать регулирование, которое позволит пользователям выбирать ChatGPT в качестве ассистента по умолчанию на различных платформах.

Компания подчеркивает свои сильные стороны: быстрорастущий продукт, узнаваемый бренд, лидерство в области исследований, особенно в мультимодальности и рассуждениях, а также культура, ориентированная на скорость, смелые решения и самосовершенствование.

OpenAI считает, что поддержание этих преимуществ требует усилий, но при правильном подходе они могут сохраняться длительное время.

Таким образом, OpenAI стремится сделать ChatGPT не просто инструментом, а постоянным спутником пользователя, способным помогать во всех аспектах жизни.