Небезпечні ігри: у Києві коханець убив жінку під час близькості

У Києві чоловік убив свою коханку струмом під час близкості. Під час інтимних стосунків жінка запропонувала застосувати до неї електричний струм з метою задоволення статевої пристрасті. Це призвело до смерті з необережності. Після цього, боячись викриття скоєного злочину, він проводом задушив її дочку. Про це стало відомо з відповідного вироку Шевченківського райсуду Києва.

Як повідомляється, чоловік працював водієм маршрутки. Протягом тривалого проміжку часу чоловік перебував з померлою в близьких відносинах. У березні 2015 року під час інтимних стосунків жінка запропонувала застосувати до неї електричний струм з метою задоволення статевої пристрасті. Обвинувачений закріпив провід на зап'ястях жінки і підключив до мережі. Через удар струмом вона загинула.

Після того, що сталося, чоловік злякався, що дочка померлої може викрити його у причетності до смерті жінки. Він пішов у кімнату до дочки загиблої, накинув їй на шию дріт і задушив. Після вбивств він вирішив вилучити у померлої паспорт.

У суді обвинувачений не визнавав свою провину. Він розповів, що знав жінку близько 20 років. Потім вона поїхала в Туреччину, і їх спілкування обірвалося, але після повернення в Миколаїв він знову почав з нею спілкуватися в 2010 році. Також він був знайомий і з її дочкою. Пізніше жінка поїхала жити до Києва до своєї дочки.

Обвинувачений проживав у Миколаєві з дружиною та малолітньою донькою, які не знали про його стосунки на стороні. При цьому він зазначав, що збирався зробити своїй коханці пропозицію і обговорював це з її дочкою. Про день, коли стався злочин, обвинувачений розповів, що близько 21:00 жінка повідомила йому про необхідність зустрічі з клієнтами по роботі, тому він поїхав на вокзал і останній раз нібито бачив загиблих ще живими. За його словами, на наступний день вранці він повернувся до Миколаєва.

Крім того, йому інкримінували крадіжку у вбитих ноутбука і грошей, але обвинувачений це також заперечував. При цьому він запевняв, що співробітники поліції застосовували до нього спецзасоби та загрози, щоб він зізнався у злочині.

Суд визнав обвинуваченого винним у скоєнні кримінальних злочинів, передбачених частиною 1 статті 119 ("Вбивство через необережність"), частини 1 статті 115 ("Умисне вбивство") і частини 3 статті 357 ("Викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження") КК України. За це йому призначили підсумкове покарання у вигляді 15 років позбавлення волі. Завдяки застосуванню норми так званого "закону Савченко", обвинувачений відбув частину покарання. Він перебував під вартою з 31 березня 2015 року і до вступу вироку в силу як один день через два. Таким чином він вже "відсидів" більше дев'яти років від призначеного терміну.

Нагадаємо, що раніше у Харкові чоловіка вбило струмом у підстанції.