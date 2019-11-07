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П'яний батько убив 6-місячного сина під Полтавою: нові обставини трагедії

STYLERЖиття    07.11.2019 - 21:07
П'яний батько убив 6-місячного сина під Полтавою: нові обставини трагедії
Батько вбив сина-немовля під Полтавою (колаж: РБК-Україна)

У Полтавській області пияцтво 21-річного батька закінчилося страшною трагедією з дитиною

У Полтавській області 21-річний батько вбив шестимісячного сина. Трагедія сталася в Лубенському районі 4 листопада. У четвер, 7 листопада, горе-батьку обрали запобіжний захід. Також стали відомі нові обставини трагедії. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Полтавщини.

Експертиза встановила, що чоловік був не тільки в стані алкогольного сп'яніння, але і перебував під дією наркотиків. "Татусь" поїхав на автомобілі відзначати день народження товариша, а додому повернувся пішки.

Поки дружина бігала за автомобілем, батько залишився вдома з дітьми - дворічним і шестимісячним сином. Молодий батько вирішив "заспокоїти" малюка кулаками.

П'яний батько убив 6-місячного сина під Полтавою: нові обставини трагедії

Батько вбив сина-немовля під Полтавою (фото: twitter.com/ab_raddadi)

Коли дружина повернулася, чоловік міцно спав після п'янки, а малюк лежав у ліжечку і вже не дихав. Жінка викликала швидку, але медикам залишалося лише констатувати смерть і викликати поліцію.

Варто відзначити, що, коли трагедія сталася, батько казав, що просто впустив дитину. А сусіди стверджували, що він турботливий батько, багато часу проводить з дітьми. Але коли випивав, ставав буйним і піднімав руку на дружину.

Експерти встановили, що дитина отримала закриту черепно-мозкову травму з переломом кісток основи черепа. Це і стало причиною смерті дитини.

Горе-батька відправили в СІЗО на два місяці на час розслідування злочину.

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