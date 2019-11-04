Там обличчя немає взагалі: 15-річного вбивцю Даші Дробот вимагають стратити

Вбивство Дар'ї Дробот (Колаж РБК-Україна)

15-річного вбивцю Дар'ї Дробот вимагають покарати і позбавити життя за допомогою смертної кари

Вбивство 14-річної Дарини Дробот під Одесою шокувало багатьох українців. Поліція знайшла вбивцю - ним виявився 15-річний підліток, який навчався з нею в одній школі. Хлопець зізнався у злочині. Спочатку він зґвалтував дівчинку, а потім убив, стверджує користувач Ігор Олександрович в Facebook.

У поліції поки що інформацію про зґвалтування не підтверджують.

"Скорботний день і навіть погода сумує за зниклою Дариною, яку знайшли вбитою в лісопосадці під Одесою, де істота, яку складно назвати людиною, обірвало коротке життя 14-річної дівчинки", - написала в мережі Даніел Фокіна.

Скріншот поста (facebook.com/daniel.fokina)

Зараз українці вимагають стратити малолітнього вбивцю. Вони пишуть в коментарях про своїх емоції вважають, що підлітку потрібно застосувати смертну кару.

Дівчинка була згвалтована і по-звірячому вбита! Там обличчя немає, взагалі! Він його в м'ясо перетворив! Що ж тут плутати??? Тут два в одному!

Таких покидьків треба знищувати!.

Смертну кару повернути особливо для таких і без помилування або довічного ув'язнення.

Я хлопець, є дружина, дві дочки, я за кастрацію таких виродків, а краще смертна кара! Такі тварини не повинні існувати.

Скріншот коментарів (facebook.com/daniel.fokina)

До речі, 15-річний підліток був під впливом наркотиків. Він намагався зґвалтувати Дашу, але у нього не виходило, потім став бити її по обличчю, а потім убив. Він забрав у неї мобільний телефон, щоб потім здати в ломбард, а на отримані гроші купити наркотики. Відзначається, що школяр з неблагополучної сім'ї.

Вбивця Дар'ї Дробот (прес-служба поліції)

Нагадаємо, що підлітку інкримінують умисне вбивство за ч. 2 ст. 115, максимальна санкція - довічне ув'язнення.