Небезпечніше Чорнобиля і Фукусіми: вчені виявили ще одне місце з радіацією

Національна академія наук США опублікувала дослідження, в якому назвала місце, де радіація у багато разів сильніше, ніж у Чорнобилі і на японській Фукусімі. Це Маршаллові острови, де в період з 1946 по 1958 роки проводилися масштабні ядерні випробування. На даний момент там найвищий рівень радіації на планеті. Про це пише видання The Sun.

Республіка Маршаллові острова розташована в Тихому океані, між Гаваями і Філіппінами. Вона розташовується на 29 атолах, 5 коралових островах і має вигляд суцільного або розірваного кільця з лагуною всередині. Загальна площа суші становить 181 км. На ній проживає не менше 57 тисяч осіб.

Вчені з Колумбійського університету взяли проби ґрунту на чотирьох нежилих атолах і виявили, що концентрація радіоактивних ізотопів у ґрунті значно вище, ніж на території ЧАЕС і біля Фукусіми.

У період з 1946 по 1958 рік США провела не менше 67 випробувань ядерної зброї на декількох атолах. Відомо, що в той період більша частина місцевої флори і фауни була знищена, а замість корінних рослин були посаджені плантації кокосової пальми, хлібного дерева. В 1954 році один з атолів був повністю знищений випробуванням першої водневої бомби "Браво". Вибух за своєю потужністю перевищив вибух в Хіросімі в 1000 разів, а опади потім випали на всі сусідні острови.

Дослідження ґрунту, які нещодавно провели, були потрібні для того, щоб визначити, чи є можливість заселення ще кількох атолів. Для дослідження проби брали на Бікіні, Эніветокі, Ронгелапі і Утирике. Всі ці атоли постраждали від радіоактивних випробувань. Концентрація плутонію на Бікіні була зафіксована в 1000 разів вище, ніж на Чорнобильській АЕС. Також гамма-випромінювання були виявлені на островах Енджебі і Наен.

За словами вчених, всі ці атоли і острови абсолютно непридатні для проживання людей.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Чорнобилі знайшли предмет з убивчою радіацією.

А також розповідали про те, що знайдено ще одне місце страшної радіації часів СРСР.