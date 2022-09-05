Смог у Києві вивів місто в лідери міст світу з найбруднішим повітрям: хто ще в списку
Київ 5 вересня став містом з найбруднішим повітрям у світі. Причиною всьому стали палаючі торфяники на півночі Київської області. У столиці утворився смог, а через нього нестерпний запах гару.
Так, Київ посів перше місце у світовому рейтингу забрудненості повітря.
Київ очолив рейтинг
Небезпечне перевищення норми спостерігається по всьому Києву, ситуація з кожною годиною тільки погіршується. Концентрація PM2.5 в стороні столиці зараз в 25.2 разів вище рекомендованого ВООЗ середньорічного значення якості повітря.
Так, після української столиці на другому місці стоїть Богота (Колумбія), а на третьому Джакарата (Індонезія).
Зазначимо, що КМДА повідомляють, що смог у Києві триватиме до середи, 7 вересня. Зараз пожежники роблять все можливе для гасіння торфовищ.
Намагайтеся в ці дні не виходити на вулицю і закривайте щільно вікна.
Київ на першому місці по брудному повітрю (iqair.com)
Які міста зараз найчистіші
За рейтингом сайту IQAir, містами з найчистішим повітрям виявилися - Сіетл (США, Пномпень (Камбоджа), Шанхай (Китай), Брюссель (Бельгія).Найчистіші міста ((iqair.com)
Як ми раніше писали, чим небезпечний смог для людей і як уберегтися від "диму".
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