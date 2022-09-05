Смог у Києві вивів місто в лідери міст світу з найбруднішим повітрям: хто ще в списку

Київ 5 вересня став містом з найбруднішим повітрям у світі. Причиною всьому стали палаючі торфяники на півночі Київської області. У столиці утворився смог, а через нього нестерпний запах гару.

Так, Київ посів перше місце у світовому рейтингу забрудненості повітря.

Київ очолив рейтинг

Небезпечне перевищення норми спостерігається по всьому Києву, ситуація з кожною годиною тільки погіршується. Концентрація PM2.5 в стороні столиці зараз в 25.2 разів вище рекомендованого ВООЗ середньорічного значення якості повітря.

Так, після української столиці на другому місці стоїть Богота (Колумбія), а на третьому Джакарата (Індонезія).

Зазначимо, що КМДА повідомляють, що смог у Києві триватиме до середи, 7 вересня. Зараз пожежники роблять все можливе для гасіння торфовищ.

Намагайтеся в ці дні не виходити на вулицю і закривайте щільно вікна.

Київ на першому місці по брудному повітрю (iqair.com)

Які міста зараз найчистіші

За рейтингом сайту IQAir, містами з найчистішим повітрям виявилися - Сіетл (США, Пномпень (Камбоджа), Шанхай (Китай), Брюссель (Бельгія). Найчистіші міста ((iqair.com)