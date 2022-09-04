Пожежі торфовищ у Київській області: де триває ліквідація загорянь

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Головного управління ДСНС України у Київській області.

Повідомляється, що станом на 8:00 4 вересня триває ліквідація загорянь поблизу сіл Соснівка та лісове Вишгородського району. Пожежу біля села Дудки Вишгородського району вже ліквідовано.

Раніше ми писали, що в Київській області 1 вересня вдалося ліквідувати чотири осередки загоряння торфовищ.

Нагадаємо, в перші дні вересня в декількох районах Київської області сталися торф'яні пожежі, які і стали причиною задимлення.

Як повідомлялося, смог може спричинити головний біль, кашель, труднощі з диханням, подразнення очей, запалення слизової оболонки носа та гортані.

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