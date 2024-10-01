Отопление еще не включено, а вы уже замерзли? 5 способов согреться в спальне без обогревателя

Используйте правильный наполнитель одеяла

Многие люди используют одно и то же одеяло в течение всего года. Если вы просыпаетесь замерзшим, следует сменить одеяло.

Синтетические наполнители обычно более легкие, но естественные, такие как шерсть, лучше удерживают тепло. Выбор правильного одеяла может значительно улучшить качество сна и поможет вам просыпаться отдохнувшими.

Измените цветовую гамму спальни

Цвет спальни может повлиять на восприятие температуры. Теплые оттенки (красный, желтый, оранжевый) помогают создать уютную атмосферу, в то время как холодные (синий, зеленый) могут казаться более холодными.

Сменить цветовую гамму можно без больших затрат - просто смените постель, шторы или подушки на более теплые оттенки. Визуальное ощущение тепла может оказать существенное влияние на ваше желание включать обогреватель.

Выбирайте большее одеяло

Слишком маленькое одеяло может сделать сон неудобным, поэтому следует выбрать немного большее, чтобы сохранять тепло во время сна. Если ваши руки или ноги остаются незакрытыми, вы будете ощущать холод, и это снижает комфорт во время отдыха.

Большее одеяло создает дополнительную защиту от прохладного воздуха, циркулирующего в комнате. Это поможет сохранять тепло внутри, обеспечивая уют в течение всей ночи.

В спальне можно согреться и без столь радикальных мер (фото: Freepik.com)

Храните тепло с помощью штор

Идеальны для холодного времени года шторы с термоподкладкой. Если таковых нет, подойдут шерстяные или бархатные шторы.

Днем оставляйте шторы открытыми, чтобы воспользоваться солнечным теплом, естественно нагревающим комнату. Вечером плотно закрывайте их, чтобы сохранить нагретый воздух внутри помещения.

Избегайте электроодеял

Хотя электроодеяло может быть удобным вариантом для согревания, существуют риски безопасности. Они должны быть меньше 10 лет в работе и без повреждений, чтобы избежать опасности возгорания.

Многие люди не соблюдают правила использования электроодеял, что может привести к пожару. Вместо этого лучше использовать дополнительные одеяла или теплые натуральные материалы.