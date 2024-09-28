5 правил, которые создадут из вашей спальни место для идеального сна

Многим людям не хватает качественного отдыха ночью из-за проблем со сном. Но несколько простых шагов помогут создать спальню мечты, превратив ее в любимое место в доме.

РБК-Украина (проект Styler) дает несколько рекомендаций, которые помогут устранить проблемы со сном благодаря изменениям в интерьере спальни.

Тотальное затмение

Любой вид света перед сном может подавить выработку мелатонина - гормона, контролирующего циклы сна. Поэтому, готовясь ко сну, лучше избегать просмотра телевизора и чтения с экрана гаджетов.

Используйте лампы с приглушенным настраиваемым на сон светом. Задумайтесь о том, чтобы устроить спальню в темных цветах, что еще больше усиливает чувство уюта. Для полного затемнения идеально подойдут шторы "блэкаут", а маска для сна поможет создать иллюзию полной темноты.

Чистый воздух и прохлада

Освободите спальню от излишней мебели и аксессуаров, накапливающих пыль. Чистое пространство создает чувство комфорта и покоя.

Регулярное проветривание и использование климатических приборов с увлажняющим режимом помогут поддерживать оптимальную для сна температуру 18-20 °C. Не забывайте о растениях, которые очищают воздух и придают комнате свежесть.

Хороший матрас и постельные принадлежности

Упругое основание кровати и матрас с ортопедическими свойствами - то, на чем не стоит экономить. При выборе матраса учитывайте личные предпочтения по жесткости и позе, в которой спите, то же касается и подушки.

Качественное постельное белье из натуральных материалов, таких как хлопок, бамбук и лен, обеспечит оптимальную термо- и влагорегуляцию тела. Для дополнительного комфорта выберите текстуры, которых приятно касаться.

Приятный запах цветов в спальне расслабляет (фото: Freepik.com)

Режим тишины

На стадии планировки отведите для спальни отдаленную комнату от гостиной и общих помещений. Качественные окна и звукоизоляция - залог здорового сна.

Беруши и электронный звуковой фильтр, создающий естественный "белый шум", помогут защитить от храпа партнера. Мягкий ковер на полу придаст комфорт и уменьшит звук шагов.

Цветы и любимые ароматы

Живой букет на изголовье или цветочный принт на постельном белье и обоях - в спальной комнате всегда приветствуется. Наполните комнату любимыми ароматами, выбирая успокаивающие и настраивающие на сон.

Приятные запахи повышают настроение и помогают отвлечься от ежедневных забот. Разместите ароматические свечи или диффузоры для создания уютной атмосферы.