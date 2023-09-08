Украинка победила на конкурсе красоты в США, но в финале пожала руку россиянке: в сети разразился скандал

Ирина Бессмертная, родом из Херсона, выступила на международном конкурсе красоты "Миссис Вселенная 2023" в США. Ее выступление принесло победу, но рукопожатие с россиянкой публика не одобрила.

Что произошло на конкурсе и почему украинка это сделала - читайте ниже в материале Styler.

Что известно о конкурсе

В Майами в США состоялся легендарный конкурс красоты "Мисс Мира 2023". Участие приняли почти 100 конкурсанток из разных стран мира, но победу одержала 36-летняя украинка Ирина Бессмертная.

К слову, на конкурсе были также и россиянки. Несмотря на то, что США они называют "загнивающим Западом", на конкурс все равно приехали.

И вот, когда происходило награждение Бессмертной, она взялась за руки с россиянкой прямо на международной сцене. Многих украинцев это возмутило.

Украинка держится за руки с россиянкой на международном конкурсе красоты (фото: instagram.com/msworldinternational/)

Отметим, что Ирина представляла не Украину, а США.

Победу в конкурсе одержала не Украина, а США. Россиянкам тоже нашлись призовые места (скриншот: Styler)

В комментарии Styler Ирина сказала, что такой жест не являлся ее желанием, ведь это правила конкурса.

"Если бы я не выполнила требования и инструкции конкурса, меня бы просто дисквалифицировали, и победительницей стала бы россиянка. Вы хотите, чтобы я отдала нашу победу стране агрессору?! Для меня это недопустимо!" - сказала она.

Победительница добавила, что она пыталась объяснить организаторам проблему, но они ответили, что "конкурс поддерживает всех женщин мира, неважно, из какой страны они родом".

Ирина Бессмертная победила на конкурсе (фото: пресс-служба)

"К сожалению, со мной не было официальной поддержки, которая бы смогла договориться изменить правила конкурса ради меня. Я бы с удовольствием сделала иначе. Но у меня был выбор: сделать так, как я сделала, или отдать победу России", - рассказала Ирина.

Относительно представительниц страны-аргесорки Бессмертная говорит, что между ними чувствовалось напряжение.

"На протяжении конкурса россиянки держались в стороне, это очень чувствовалось. Конечно, мое моральное настроение из-за присутствия России было на нуле. Я видела, что они были очень приветливы к организаторам конкурса, приехали с подарками. Нечего добавить об их поведении, ведь мы не общались", - поделилась украинка.

Кстати, россиянки также получили на конкурсе несколько титулов: Анастасия Тизова - "Miss World International" 2023, Анастасия Машкина - "Ms Model World International" 2023.