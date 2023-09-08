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Украинка победила на конкурсе красоты в США, но в финале пожала руку россиянке: в сети разразился скандал

США, Пятница 08 сентября 2023 14:15
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Украинка победила на конкурсе красоты в США, но в финале пожала руку россиянке: в сети разразился скандал Украинка пожала руку россиянке на конкурсе красоты (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

Ирина Бессмертная, родом из Херсона, выступила на международном конкурсе красоты "Миссис Вселенная 2023" в США. Ее выступление принесло победу, но рукопожатие с россиянкой публика не одобрила.

Что произошло на конкурсе и почему украинка это сделала - читайте ниже в материале Styler.

Что известно о конкурсе

В Майами в США состоялся легендарный конкурс красоты "Мисс Мира 2023". Участие приняли почти 100 конкурсанток из разных стран мира, но победу одержала 36-летняя украинка Ирина Бессмертная.

К слову, на конкурсе были также и россиянки. Несмотря на то, что США они называют "загнивающим Западом", на конкурс все равно приехали.

И вот, когда происходило награждение Бессмертной, она взялась за руки с россиянкой прямо на международной сцене. Многих украинцев это возмутило.

Украинка победила на конкурсе красоты в США, но в финале пожала руку россиянке: в сети разразился скандал

Украинка держится за руки с россиянкой на международном конкурсе красоты (фото: instagram.com/msworldinternational/)

Отметим, что Ирина представляла не Украину, а США.

Украинка победила на конкурсе красоты в США, но в финале пожала руку россиянке: в сети разразился скандал

Победу в конкурсе одержала не Украина, а США. Россиянкам тоже нашлись призовые места (скриншот: Styler)

В комментарии Styler Ирина сказала, что такой жест не являлся ее желанием, ведь это правила конкурса.

"Если бы я не выполнила требования и инструкции конкурса, меня бы просто дисквалифицировали, и победительницей стала бы россиянка. Вы хотите, чтобы я отдала нашу победу стране агрессору?! Для меня это недопустимо!" - сказала она.

Победительница добавила, что она пыталась объяснить организаторам проблему, но они ответили, что "конкурс поддерживает всех женщин мира, неважно, из какой страны они родом".

Украинка победила на конкурсе красоты в США, но в финале пожала руку россиянке: в сети разразился скандал

Ирина Бессмертная победила на конкурсе (фото: пресс-служба)

"К сожалению, со мной не было официальной поддержки, которая бы смогла договориться изменить правила конкурса ради меня. Я бы с удовольствием сделала иначе. Но у меня был выбор: сделать так, как я сделала, или отдать победу России", - рассказала Ирина.

Относительно представительниц страны-аргесорки Бессмертная говорит, что между ними чувствовалось напряжение.

"На протяжении конкурса россиянки держались в стороне, это очень чувствовалось. Конечно, мое моральное настроение из-за присутствия России было на нуле. Я видела, что они были очень приветливы к организаторам конкурса, приехали с подарками. Нечего добавить об их поведении, ведь мы не общались", - поделилась украинка.

Кстати, россиянки также получили на конкурсе несколько титулов: Анастасия Тизова - "Miss World International" 2023, Анастасия Машкина - "Ms Model World International" 2023.

Напомним, что фехтовальщица Ольга Харлан отказалась жать руку россиянке после соревнования. Сначала спортсменку дисквалифицировали за нарушение правил, но затем отменили свое решение.

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