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Обновление Threads. Главный конкурент Twitter получил новые функции

Threads получает поддержку аналитики, планирования постов, нескольких черновиков и многого другого (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

Threads, социальная сеть Meta, конкурирующая с X, сегодня объявила о нескольких новых функциях, которые доступны или появятся в ближайшее время. Для создателей контента Threads запускает аналитику для измерения эффективности.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт MacRumors, который специализируется на новостях, слухах и информации, связанной с продукцией Apple.

Какие новые функции появились 

Пользователи могут видеть количество просмотров, ответов, репостов и цитат, а также количество подписчиков с течением времени и их демографические данные, такие как возраст, местоположение и пол. 

Threads в веб-версии получает поддержку написания и сохранения нескольких черновиков постов перед их публикацией для аудитории. До 100 идей можно сохранить в новом разделе "Черновики".  

В дополнение к черновикам Threads планирует добавить планирование, чтобы посты можно было создавать и планировать на более позднее время и дату. Можно планировать несколько постов в день на несколько дней вперед. 

В настоящее время эти функции доступны только в веб-версии, но Threads планирует перенести их на мобильные версии приложения в будущем. Аналитика и несколько черновиков уже внедряются, а планирование постов появится в ближайшее время. 

Прошло чуть больше года с момента запуска Threads, и у него уже более 28 миллионов активных пользователей в день. Meta регулярно добавляет новые функции в социальную сеть, чтобы сравнять ее с X (ранее Twitter). 

У нас также есть материал о том, что TikTok создал новое приложение, которое станет конкурентом Instagram.

А еще мы писали, что аккаунт Threads теперь можно удалить отдельно от профиля в Instagram.

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