Обновление Android 15: когда выйдет, какие изменения ожидают ваш смартфон

Google заявил, что финальная версия Android 15 выйдет в октябре. Точная дата выхода не сообщается, но утечка предполагает, что оно может выйти где-то в середине месяца. Хотя до официального релиза остается чуть больше месяца, утечки и инсайдерская информация уже дали нам представление о том, чего ожидать.

О том, какие изменения ожидаются в будущем обновлении Android 15, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на технологический сайт TechRadar , который публикует новости, обзоры и руководства по выбору разных технических продуктов.

Совместимость Android 15

Телефоны Google Pixel получили доступ к первым бета-версиям Android 15, а вторая волна стала доступна на ряде устройств от партнеров Android, включая Lenovo, Nothing, Oppo, Honor и Xiaomi.

Телефоны Google Pixel, а именно Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a, Pixel Fold, Pixel 8, Pixel 8 Pro и Pixel 8a, вероятно, станут первыми устройствами, которые будут совместимы с Android 15 в конце этого года. Хотя Google, несомненно, скоро расширит совместимость Android 15 на многие другие устройства.

Такие смартфоны, как Samsung Galaxy S24, Galaxy S24 Plus, Galaxy S24 Ultra, Galaxy S23, Galaxy S22 и Galaxy S21 складные телефоны Samsung с Galaxy Z Fold 3 и Z Flip 3 и далее также должны получить Android 15.

Android 15 будет также доступен моделям серии A (A24, A33, A34, A53 5G, A54 5G и A73)

Многие телефоны других брендов также должны получить Android 15, с такими яркими представителями, как OnePlus 12, OnePlus 11, OnePlus Open, Sony Xperia 1 V, Sony Xperia 5 V, Xiaomi 13 и Motorola Razr Plus 2023.

Как правило, если ваш телефон среднего класса или выше и ему не будет больше двух лет на момент запуска Android 15, он, скорее всего, получит обновление.

Вы также можете ожидать увидеть Android 15 на многих планшетах Android, таких как Pixel Tablet и Samsung Galaxy Tab S9 серии.

Предполагаемые функции Android 15

Процент состояния батареи

Одна небольшая, но чрезвычайно полезная новая функция, которую мы можем увидеть в Android 15, - это процент состояния батареи.

Это позволит вам увидеть оценочный процент заряда, который батарея может в настоящее время удерживать по сравнению с тем, когда она была новой, так что у вас будет четкое представление о том, насколько изношена батарея вашего телефона.

Это может быть особенно полезно при попытке диагностировать, является ли повышенный разряд батареи результатом изношенности аккумулятора или какого-то неправильно работающего программного обеспечения.

Экран состояния батареи, скрытый в Android 14 QPR2 beta 2 (фото: Android Authority)

Ограничение заряда до 80 процентов

Также в области батареи Android Authority обнаружил возможность установить ограничение заряда до 80 процентов в бета-версии Android 15. Это может помочь поддерживать здоровье аккумулятора вашего телефона.

Хотя эта функция еще не активна даже в бета-версии, что говорит о том, что она может не быть запущена до первого выпуска Android 15 QPR (Quarterly Platform Release).

Лимит заряда 80 процентов (фото: Android Authority)

Виджеты на экране блокировки

Android не поддерживал виджеты на экране блокировки с Android 4.2, но они могут вернуться в Android 15, поскольку в недавней бета-версии Android была обнаружена скрытая функция “Communal Space”. Эта незавершенная опция позволит вам добавлять виджеты в Communal Space на экране блокировки.

Однако здесь есть несколько больших оговорок. Во-первых, в настоящее время поддерживаются только Google Calendar, Google Clock и приложение Google, хотя в будущем, вероятно, будут поддерживаться и другие приложения.

Во-вторых, в настоящее время это, похоже, предназначено только для устройств с режимом Hub, что сейчас означает только Pixel Tablet.

Виджеты экрана блокировки (фото: Android Authority)

Личное пространство

Android 15 также может включать собственную версию функции Secure Folder от Samsung, предоставляя телефонам сторонних производителей возможность скрывать конфиденциальные приложения в отдельной скрытой области под названием Private Space.

Приложение Private Space, обнаруженное в незавершенной форме в первой и второй бета-версии Android 15, перед запуском в третьей бета-версии, требует для доступа PIN-код, графический ключ, пароль или биометрические данные и содержит собственный экземпляр Google Play Store.

Его вы можете использовать для загрузки приложений, о которых никто другой, использующий ваш телефон, не должен знать или не сможет открыть.

Эти приложения будут появляться только в пределах Private Space, что делает эту функцию удобной, если вы когда-нибудь передадите свой телефон кому-то другому.

Частное пространство (фото: Android Police)

Bluetooth Auracast

В недавнем обновлении Android 14 содержится много скрытого кода, упоминающего обмен аудио по Bluetooth, что явно указывает на то, что поддержка Bluetooth Auracast находится в разработке.

Это функция, которая позволяет вам делиться аудио, которое вы слушаете на своем телефоне, будь то музыка, подкаст или что-то еще, с другими людьми вокруг вас через Bluetooth. Она позволяет нескольким наушникам Bluetooth или гарнитурам настраиваться на один и тот же аудиопоток, так что вы можете, например, слушать альбом синхронно с другом.

В обнаруженном коде упоминается использование QR-кодов, позволяющих другим людям прослушивать то, что вы слушаете, и им не придется проходить обычную процедуру сопряжения по Bluetooth.

Pixel Buds Pro не поддерживают Auracast, но следующие модели, возможно, будут (фото: TechRadar)

Простой режим

В недавней бета-версии Android была обнаружена скрытая страница настроек для новой функции под названием “легкая предварительная настройка”.

Строки кода объясняют, что эта опция оптимизирует пользовательский интерфейс Android для “улучшения читаемости и простоты навигации” за счет “увеличения значков и текста, добавления контрастности и жирности, а также добавления кнопок навигации в нижнюю часть экрана”.

Таким образом, это, вероятно, принесет пользу не только тем, кто не очень хорошо разбирается в технологиях, но и людям с ослабленным зрением или ловкостью. Функция пока не работает, но она вполне может появиться в Android 15.

Легкий режим (фото: Android Authority)

Архивация приложений

В Android 14 уже есть функция архивации приложений, при которой Google Play Store автоматически архивирует приложения, которые вы не часто используете, чтобы освободить место в хранилище. Но эта версия работает только в Play Store, и вы не можете вручную выбрать архивацию.

В Android 15 вы сможете выбирать, какие приложения архивировать. Этот процесс удаляет часть приложения, не удаляя его полностью. Таким образом, вы не потеряете значок на главном экране и не будете полностью настраивать его заново при следующем запуске, но при этом вы все равно сможете освободить немного места в памяти.

Android Authority обнаружила в коде различные намеки на то, что ручное архивирование приложений находится в разработке, поэтому нет гарантии, что это появится в Android 15, но вероятность остается высокой.

Архивация приложений (фото: Android Authority)

Сохраненные пары приложений

Если вы часто используете разделенный экран на своем Android-устройстве, у вас, вероятно, есть определенные пары приложений, которые вы обычно используете вместе, например, YouTube и Chrome. С Android 15 вы можете сохранять их, чтобы можно было автоматически запускать их бок о бок.

Google определенно работает над этим, так как эта функция была обнаружена скрытой в недавней бета-версии Android, поэтому вопрос действительно только в том, когда она будет запущена.

Сохраненные пары приложений (фото: Android Police)

Режим рабочего стола в стиле DeX

Android Authority сообщает, что Google работает над усовершенствованным режимом рабочего стола, который можно будет вывести на внешний дисплей, подключив телефон с помощью кабеля USB-C.

Это не обеспечивает ожидаемого отточенного опыта работы с рабочим столом, но может стать шагом к его достижению в Android 15.

Возможность находить потерянные автономные устройства

Хотя Android уже позволяет вам отслеживать телефоны и другие устройства, когда они находятся в сети, мы, возможно, наконец-то сможем отслеживать автономные устройства с Android 15, основываясь на некотором обнаруженном коде.

Это будет работать путем поддержания активного сигнала Bluetooth-маяка, даже когда телефон выключен.

Спутниковая связь

Технически Android уже поддерживает спутниковую связь, но производители устройств пока не приняли эту функцию. Однако есть свидетельства того, что Google работает над улучшением поддержки спутниковой связи в Android 15.

Оповещения о записи экрана

Предварительная версия Android 15 для разработчиков позволяет приложениям узнавать об активности опции записи экрана, поэтому вы можете получать уведомления о том, что ваш экран записывается, и быть уверенным, что никто не вторгается в вашу личную жизнь.

Лучшая поддержка второго экрана

Одна небольшая функция, найденная в предварительном просмотре Android 15 для разработчиков, - это новый способ отображать свои приложения на вторых экранах, то есть на небольших внешних экранах на некоторых складных телефонах.

Постоянный объем

Еще одна настройка в Android 15 "developer preview" улучшает управление громкостью, чтобы помочь пользователям "избежать несоответствий громкости звука" в разных приложениях. Другими словами, громкость ваших различных приложений должна быть более согласованной и требовать меньшей регулировки.

Новый макет экрана настроек

Экран настроек может быть переработан в Android 15 , при этом параметры будут сгруппированы визуально разными способами, хотя на момент написания текста эта переработка еще не завершена.

Лучшая биометрия

С появлением Android 15 операционная система сможет обнаруживать и удалять регистрации отпечатков пальцев и лиц, которые работают некорректно, а затем предлагать вам зарегистрировать их повторно, чтобы улучшить работу биометрической системы.