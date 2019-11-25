Онкохвора українка прямо в мерії погрожувала накласти на себе руки: можу напитися таблеток

Онкохвора пенсіонерка прийшла в мерію в Мелітополі та зізналася, що хоче покінчити з собою. Жінка поскаржилася на вкрай складну ситуацію з грошима і неможливістю оформити субсидію для оплати комуналки. Про це передає РІА "Мелітополь".

Надія Коврова має 46-річний страж роботи шкільною вчителькою, і отримує 2 тисячі гривень пенсії. Жінка мешкає сама, хоча в її квартирі прописана племінниця з чоловіком та дітьми. Родичка обіцяла дбати про тітку, але потім передумала.

Жінка каже, що племінниця хоче продати квартиру, а її саму відправити в будинок престарілих.

Тим часом пенсіонерку дошкуляють з вимогами заплатити за комунальні послуги і погрожують в іншому випадку подати до суду. Після цього у жінки починаються напади і доводиться викликати швидку.

У Мелітополі в мерії онкохвора пенсіонерка погрожувала вчинити самогубство (Фото: ria-m.tv)

Також у Надії Петрівни серйозні проблеми зі здоров'ям, але лягти до лікарні за направленням лікарів немає грошей. За її словами, безкоштовні таблетки в аптеках не допомагають, а купити інші ліки немає матеріальної можливості.

"І зараз я на роздоріжжі - чи жити, чи померти. Можу напитися таблеток... Я не можу так жити і не хочу", - розплакалася доведена до відчаю жінка.

Вона звернулася до місцевого нардепа з проханням про допомогу. Той у свою чергу пообіцяв посприяти у вирішенні проблеми з оформленням субсидії та будівництвом пандуса - пенсіонерка пересувається на милицях чи у візку і вже 6 років дуже рідко виходить з квартири.

Відео: В мерії Мелітополя пенсіонерка погрожувала вчинити самогубство

Як пояснила начальниця управління соцзахисту Ірина Донець, проблеми з оформленням субсидії у жінки виникли через прописану в квартирі племінницю з чоловіком, хоча вони знімають житло в іншому місці. Для оформлення держдопомоги необхідні паспорти та ідентифікаційні коди, але надавати їх родичі відмовляються. За словами чиновниці, їм потрібно домовитися між собою, адже буз потрібних документів вирішити питання з оформленням субсидії законним способом неможливо.

Відео: У мерії Мелітополя онкохвора пенсіонерка погрожувала вчинити самогубство