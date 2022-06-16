"Вони щедрі": у Херсоні місцева мешканка "вийшла заміж" за окупанта

Що думають про вчинок односельці

Відзначається, що знайомі дівчbyb просто в шоці від такого вчинку.

"Не думаю, що вони надовго затримаються в селищі. Бігти будуть разом. Звичайно, новоспечений чоловік не кине свою дружину", - сказав він.

Пара вирішила заселитися в кинутий людьми будинок.

Дівчатам легкої поведінки подобаються окупанти

До речі, в області кажуть, що повіям дуже подобаються росіяни, через те, що вони щедрі з ними.

"Ці жінки не тільки легкої поведінки, але і невисокого інтелектуального розвитку", - додав Молчанов.

Що зараз відбувається в Херсоні

Місто зараз тимчасово окуповане російськими військовими, вони ввели в ужиток рублі й роздали людям російські сім-картки. Городяни змушені виживати і продавати на стихійних ринках цінні речі, щоб купити продукти. Загалом, у місті не вистачає ліків, провізія дуже дорога.