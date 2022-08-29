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"Вони ні наскільки її не дали": росіянка заплакала "крокодилячими сльозами", що їй відмовили в "шенгені"

Росіянці не дали візу в ЄС (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Останнім часом країни ЄС відмовляють росіянам у праві отримувати шенгенські візи. Ще один такий випадок підтверджує цей факт. Так, плачуча росіянка повідомила, що їй і її родині не дали візу до Німеччини.

Про тенденцію повного ігнорування громадян РФ повідомляють в мережі.

Деталі історії

На відео жінка повідомила, що всій її родині з п'яти осіб відмовлено у візі до Німеччини, попри наданий повний пакет документів.

Росіянка зазначила, що в Німеччині живе її мати й тепер вона не зможе її побачити.

Причина відмови - боязнь посольства, що сім'я не повернеться в Росію.

"Вони не дали її ні наскільки. У нас з документами все в порядку. Вони бояться, що ми там залишимося. Ось так", - сказала ридаюча громадянка РФ.

Також вона повідомила, що, якби хотіла жити в Європі - то давно б вже жила.

Дивіться на відео, в якій істериці зараз перебувають громадяни країни-агресора.

Нагадаємо, що глави МЗС ЄС Цього тижня призупинять дію угоди про візи з Росією.

До речі, раніше заборону на видачу віз росіянам підтримали в Естонія, Латвія, Польща, Фінляндія і Чехія

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Російська Федерація