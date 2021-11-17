"Вони для мене померли": Кондратюк висловився про Лорак та інших, хто гастролює в Росії

Ігор Кондратюк заявив, що всі російські артисти не повинні приїжджати в Україну, поки Росія не поверне Крим і не дозволить Україні встановити контроль на східних кордонах. До таких артистів він також відносить українських виконавиць Ані Лорак і Світлану Лободу, які активно гастролюють в РФ.

Про це популярний телеведучий і продюсер розповів у передачі " Суботнє інтерв'ю ".

Він також ще раз підкреслив, що мистецтво не може бути поза політикою під час війни.

"Коли немає війни, і мир - "мистецтво поза політикою" стопудово. Але коли в країні війна, то є діячі мистецтв, які беруть в руки автомат... А є люди, які в цей час, наприклад, Лорак, стоять на одній сцені з Медведєвим, прем'єр-міністром ведучої агресію країни. Це ж маячня! Ні про яку честь, розум і взагалі порядність мова не йде", - заявив він.

Кондратюк проти того, щоб Ані Лорак і Світлана Лобода поверталися зі своїми концертами в Україну.

"Вони для мене померли. Як артистки звичайно!", - додав Кондратюк.

При цьому він підкреслив, що не бажає їм зла.

Кондратюк висловився про Лорак і Лободу (відео: YouTube)