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"Вони для мене померли": Кондратюк висловився про Лорак та інших, хто гастролює в Росії

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Середа 17 листопада 2021 18:06
"Вони для мене померли": Кондратюк висловився про Лорак та інших, хто гастролює в Росії Колаж РБК-Україна: Кондратюк висловився про Лорак та інших, хто виступає в РФ
Автор: Styler

Ігор Кондратюк заявив, що всі російські артисти не повинні приїжджати в Україну, поки Росія не поверне Крим і не дозволить Україні встановити контроль на східних кордонах. До таких артистів він також відносить українських виконавиць Ані Лорак і Світлану Лободу, які активно гастролюють в РФ.

Про це популярний телеведучий і продюсер розповів у передачі "Суботнє інтерв'ю".

Він також ще раз підкреслив, що мистецтво не може бути поза політикою під час війни.

"Коли немає війни, і мир - "мистецтво поза політикою" стопудово. Але коли в країні війна, то є діячі мистецтв, які беруть в руки автомат... А є люди, які в цей час, наприклад, Лорак, стоять на одній сцені з Медведєвим, прем'єр-міністром ведучої агресію країни. Це ж маячня! Ні про яку честь, розум і взагалі порядність мова не йде", - заявив він.

Кондратюк проти того, щоб Ані Лорак і Світлана Лобода поверталися зі своїми концертами в Україну.

"Вони для мене померли. Як артистки звичайно!", - додав Кондратюк.

При цьому він підкреслив, що не бажає їм зла.

Кондратюк висловився про Лорак і Лободу (відео: YouTube)

Нагадаємо, Ані Лорак вперше за сім років розповіла, чому не виступає в Україні і живе в Росії. Співачка натякнула на те, що одна українська артистка "замовила" її через заздрість. Після чого на Лорак почалося "цькування".

Ми також писали про те, що Лобода дала друге інтерв'ю на українському телебаченні, зігнавши ведучого зі свого місця.

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Ані Лорак Игорь Кондратюк
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