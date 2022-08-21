"Він зробив крок у вічність": українці вітають Усика з перемогою над Джошуа

Титульний поєдинок між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа завершився перемогою українського чемпіона за рішенням суддів. Цим український спортсмен закріпив за собою статус чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF та IBO. Свій бій він присвятив Україні.

Усик присвятив бій Україні

Незважаючи на те, що багато хто дорікав Усику за його "ватність", після його перемоги люди змінили про нього думку.

"Я присвячую цей бій моїй державі – Україні, Збройним Силам України та всім, хто зараз захищає мою країну!" – сказав Усик після перемоги.

Олександр Усик переміг Джошуа в другий раз (фото: facebook.com/Alexanderusyk)

Реакція мережі на перемогу

У соцмережах багато українців підтримали спортсмена та погодилися з тим, що він гідно представив державу під час війни з Росією.

"Ким би не був Усик до 24 лютого (дурним ватаном та ендорсером УПЦ МП), сьогодні він реально грав і боксував для і за Україну.Сьогодні виграв і він, і вся країна.Ну, і зробив крок у вічність. Тепер він - великий чемпіон.Який показав блискучу волю до перемоги.Тож, вітаю. Усик для всього світу сьогодні - дійсно козак, що підтримує ЗСУ. Справжній.Характерник, а не шароварник. І це - сьогодні важливіше за всю ту єресь, яку він коїв раніше. ЗИ: А всього лиш варто було, щоб окупанти нас*али в ліжко його дитини. А дружина місяць просиділа у підвалі", - написав у Facebook журналіст Богдан Буткевич.

"Українці найсильніші! Наш непереможний козак вкотре це довів. Дякую Олександру Усику за чемпіонський бій! Вітаю всіх з перемогою! Тримаємо спортивний фронт і підтримуємо ЗСУ! Все буде Україна!" - відреагував український фехтувальник на саблях Вадим Гутцайт.

"Я присвячую цей поєдинок всій моїй країні та ЗСУ. Олександр Усик переміг Ентоні Джошуа. Переміг Усик - переможе Україна", - прокоментував Олег Гавриш.

"Захищати своє і боротися до останнього. Це наш український сталевий характер і сьогодні його вкотре відчув весь світ. Титули WBA, WBO, IBF, IBO у суперважкій вазі залишаються за нашим непереможним козаком! Вітаємо нашого Чемпіона Олександра Усика з перемогою!" - написав Юлій Колесник.