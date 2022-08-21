"Усі, хто козацького роду, свого не віддадуть": Зеленський привітав Усика із перемогою
Фото: Зеленський привітав Усика із перемогою (president.gov.ua)
Президент Володимир Зеленський привітав Олександра Усика із захистом чемпіонських поясів за версіями WBA, IBF, WBO та IBO у поєдинку проти Ентоні Джошуа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook глави держави.
Зеленський зазначив, що перемога була важкою, але важливою та потрібною.
"Захист титулу чемпіона світу - символ того, що всі, хто козацького роду, свого не віддадуть, будуть битися за це і неодмінно переможуть", - наголосив президент.
Нагадаємо, Усик висловив бажання розділити ринг з Тайсоном Ф'юрі, який володіє чемпіонським поясом за версією WBC.
До слова, РБК-Україна раніше опублікувало хронологію подій бою-реваншу між Усиком і Джошуа.