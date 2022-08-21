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"Усі, хто козацького роду, свого не віддадуть": Зеленський привітав Усика із перемогою

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Неділя 21 серпня 2022 04:45
"Усі, хто козацького роду, свого не віддадуть": Зеленський привітав Усика із перемогою Фото: Зеленський привітав Усика із перемогою (president.gov.ua)
Автор: Олег Васьків

Президент Володимир Зеленський привітав Олександра Усика із захистом чемпіонських поясів за версіями WBA, IBF, WBO та IBO у поєдинку проти Ентоні Джошуа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook глави держави.

Зеленський зазначив, що перемога була важкою, але важливою та потрібною.

"Захист титулу чемпіона світу - символ того, що всі, хто козацького роду, свого не віддадуть, будуть битися за це і неодмінно переможуть", - наголосив президент.

Нагадаємо, Усик висловив бажання розділити ринг з Тайсоном Ф'юрі, який володіє чемпіонським поясом за версією WBC.

До слова, РБК-Україна раніше опублікувало хронологію подій бою-реваншу між Усиком і Джошуа.

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Володимир Зеленський Олександр Усик
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