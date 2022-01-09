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В Омані археологи виявили рідкісний артефакт, якому 4000 років

Автор: Роман Мирончук

При розкопках на місці стародавнього поселення в долині Кумайра в Омані польські та оманські археологи виявили безліч стародавніх артефактів, серед яких була і кам'яна дошка для ігор, якій 4000 років.

Про це повідомляє The Jerusalem Post.

Експерти розкопали також вежу, і мідні вироби. Всі ці знахідки датуються 2500-2000 рр. до н. е.

Цікаво, що на стародавній кам'яній дошці є позначки і отвори, що вказують на концепції, аналогічні тим, що використовувалися в інших іграх бронзового століття.

Стародавня кам'яна дошка для ігор (фото: jpost.com)

За словами археологів, хоча подібні предмети зустрічаються рідко, інші ігрові дошки були знайдені в Месопотамії, Індії та басейні Східного Середземномор'я.

Вчені також говорять про те, що дані знахідки доводять те, що жителі поселення брали участь в прибутковій торгівлі міддю, якою в той час був відомий Оман. Причому згадки про оманську мідь присутні в клинописних текстах з Месопотамії.

Нагадаємо, під Львовом археологи виявили сенсаційні артефакти часів Римської імперії. Були знайдені фрагменти двох унікальних для України скляних кубків і людські останки.

Раніше дослідники під Тернополем знайшли поховання, вік якого становить 3000 років.

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Оманархеологические раскопки