В Омані археологи виявили рідкісний артефакт, якому 4000 років

Експерти розкопали також вежу, і мідні вироби. Всі ці знахідки датуються 2500-2000 рр. до н. е.

Цікаво, що на стародавній кам'яній дошці є позначки і отвори, що вказують на концепції, аналогічні тим, що використовувалися в інших іграх бронзового століття.

Стародавня кам'яна дошка для ігор (фото: jpost.com)

За словами археологів, хоча подібні предмети зустрічаються рідко, інші ігрові дошки були знайдені в Месопотамії, Індії та басейні Східного Середземномор'я.

Вчені також говорять про те, що дані знахідки доводять те, що жителі поселення брали участь в прибутковій торгівлі міддю, якою в той час був відомий Оман. Причому згадки про оманську мідь присутні в клинописних текстах з Месопотамії.