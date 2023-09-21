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Олю Полякову спутали с Тиной Кароль из-за нового видео

Четверг 21 сентября 2023 19:00
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Олю Полякову спутали с Тиной Кароль из-за нового видео Оля Полякова и Тина Кароль (коллаж Styler)
Автор: Иванна Пашкевич

Одну из самых эпатажных блондинок украинского шоу-бизнеса Олю Полякову не узнали после того, как она показала отрывок из своего нового клипа.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост певицы в Instagram.

Оля Полякова в новой работе

В анонсе премьеры нового клипа и песни, которая называется "Обійми", знаменитость появилась хоть и в соблазнительном, но в очень необычном для нее образе.

На видео исполнительница, сидя на полу, чувственно позирует в белой майке и в шелковых брюках бежевого цвета.

Волосы у нее слегка растрепаны, на лице минимальное количество макияжа и таинственный взгляд в объектив.

Да, все привыкли, что сценический макияж Поляковой всегда яркий: блестящие насыщенные тени, накладные ресницы и красный оттенок помады.

В клипе же артистка представлена совсем другой, поэтому некоторые даже не узнали ее.

Олю Полякову спутали с Тиной Кароль из-за нового видеоОлю Полякову спутали с Тиной Кароль из-за нового видео

Олю Полякову спутали с Тиной Кароль из-за нового видео

Оля Полякова в новом клипе (фото: instagram.com/polyakovamusic)

"Для многих украинских женщин постель превратилась в бесконечную пустыню…", - подписала ролик певица, отметив, что новая композиция выходит 22 сентября.

Реакция фолловеров

Подписчики звезды в восторге от перевоплощения своего кумира.

Кто-то даже написал, что певица напоминает им Тину Кароль.

  • Я вже знаю, що це буде мій улюблений твій кліп…
  • На Тіну Кароль схожа
  • Боже, мені подобається ця нова Оля, коли на голові тільки волосся, а в очах чесність. Дякую Баложву за новий свіжий погляд
  • Я думала це Тіна Кароль
  • Боже, який шедевр на нас чекає
  • Цікава зміна іміджу, трошки віє Лілі Роуз Деп, але сподіваюсь, що у повній версії кліпу це відчуття зникне

Олю Полякову спутали с Тиной Кароль из-за нового видео

Оля Полякова и Тина Кароль (коллаж: Styler)

Недавно продюсер Оли Поляковой сделал заявление о Сергее Бабкине после скандала с россиянами.

Также узнайте об артистах, которые перевели свои хиты на украинский язык.

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Тина Кароль Оля Полякова звезды шоу-бизнеса