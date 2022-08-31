Оля Цибульська вперше за 20 років показала обличчя свого чоловіка: як він виглядає

За час, поки артистка активно приховувала свого обранця, їй приписували чимало романів. Навіть ширилися чутки, що син Олі - Нестор - від українського співака Дзідзьо.

"Ми разом уже понад 20 років, та ніхто не знав його імені та не бачив його обличчя. За довгу кар'єру в шоубізнесі мені приписували численні романи з відомими чоловіками, сина від Дзідзьо і навіть таємний шлюб з олігархом", - розповіла знаменитість.

Зокрема, його звати Сергієм і історія їхнього кохання почалася ще зі шкільних років. Разом вони виховують сина Нестора, який у пари народився 6 січна 2015 року.

Оля Цибульська показала обличчя свого чоловіка (скрін)

Загалом, сьогодні, 31 серпня, у Сергія день народження.

Також вони разом взяли участь у проєкті підтримки безпритульних тварин.

"Від початку повномасштабної війни я вмовляла його врешті вийти з тіні, бо я більше не могла тримати жодних секретів від тих, з ким переживаю одне горе і ховаюся в бункерах. Він погодився взяти участь у проєкті на підтримку безпритульних тварин, що постраждали від війни", - розповіла Оля.

У коментарях зіркові колеги співачки та її шанувальники вітають Сергія з днем народження та радіють, що тепер артистка розкрила усі секрети.

Оля Цибульська показала обличчя свого чоловіка (скрін)