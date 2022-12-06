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Оля Полякова эмоционально обратилась к грузинам на паркете "Танцев со звездами" (видео)

Оля Полякова во время концерта в День независимости (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Автор: Юлия Гаюк

Вчера состоялся очередной эфир "Танцев со звездами" в Грузии, где участвует украинская пара, а сама певица Оля Полякова и хореограф Макс Ежов.

Это выступление пары стало особенным из-за обращения самой артистки к грузинам.

Что сказала певица и чем поразила судей - смотрите ниже в материале Styler.

Что танцевала Оля Полякова?

На этот раз пара выполняла пасодобль, но сделала его очень патриотическим.

Как музыкальное сопровождение Оля и Макс выбрали столь важную и символическую для украинцев песню "Ойу лузі червона калина". Именно эта композиция ассоциируется с борьбой нашего народа за независимость.

Однако необычность номера добавила приглашенная на паркет звезда. Им стал баскетболист Гига Кветенадзе. Он с Максом закружил Олю на паркете.

Но на этом сюрпризы не закончились. После окончания танца поп-исполнительница обратилась к грузинам.

"Вместе с нами, с украинцами, сейчас воюют в Грузинском легионе грузины. Вчера (3 декабря) под Бахмутом погибли пять грузин за Украину. Я хочу сейчас почтить память этих людей - грузин, украинцев - в этой страшной войне", - сказала она в эфире.

Ранее мы рассказывали о том, как Оля Полякова очаровала грузин исполнением народного танца.

А еще писали о Маше Полякове, которая рассказала о проблемах жизни в Лондоне.

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Оля ПоляковаГрузияТанці з зірками