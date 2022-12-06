Оля Полякова эмоционально обратилась к грузинам на паркете "Танцев со звездами" (видео)

Что танцевала Оля Полякова?

На этот раз пара выполняла пасодобль, но сделала его очень патриотическим.

Как музыкальное сопровождение Оля и Макс выбрали столь важную и символическую для украинцев песню "Ойу лузі червона калина". Именно эта композиция ассоциируется с борьбой нашего народа за независимость.

Однако необычность номера добавила приглашенная на паркет звезда. Им стал баскетболист Гига Кветенадзе. Он с Максом закружил Олю на паркете.

Но на этом сюрпризы не закончились. После окончания танца поп-исполнительница обратилась к грузинам.

"Вместе с нами, с украинцами, сейчас воюют в Грузинском легионе грузины. Вчера (3 декабря) под Бахмутом погибли пять грузин за Украину. Я хочу сейчас почтить память этих людей - грузин, украинцев - в этой страшной войне", - сказала она в эфире.