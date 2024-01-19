Оля Полякова: Пора забыть о русском языке

"Год назад я заявила, что больше никогда не буду исполнять песни на русском языке, независимо от обстоятельств. Для меня было невозможным оставить свои песни на русском, ведь у них есть свои поклонники, которые ходят на мои концерты. Я с большим удовольствием перевела их и вижу, как это прекрасно влияет на атмосферу моих концертов", – объяснила певица.

За украинских артистов, которые продолжают на концертах или корпоративах петь на русском, Полякова говорить не хочет, аргументируя это тем, что "это их выбор".

Вместе с тем звезда считает, что "слушатели сами должны решать, какой язык они выбирают для прослушивания". Сама же она категорически против русскоязычных композиций.

"В стране, где идет война, недопустимо петь на языке агрессора. Особенно учитывая, что этот язык был навязан культурной оккупацией. Я считаю, что пора забыть о русском! Но каждый артист отвечает за свой выбор. Пусть зрители сами решают, слушать ли их, или гнать из страны", - резюмировала она.

Отметим, что "100% UA" Полякова представила в день своего рождения - 17 января - в прямом эфире на одной из радиостанций.

Кроме творческой составляющей эфир преследовал цель и благотворительную. Так, за несколько часов онлайн-марафона артистке, впервые попробовавшей себя в роли радиоведущей, удалось собрать 50 тысяч гривен для медицинской роты 53 отдельной механизированной бригады (ранее певица передала им эвакуационный реанимобиль).

Также Полякова разыграла всевозможные призы, среди которых 5 пар эксклюзивных билетов на meet&greet перед ее сольником в Киеве 26 октября с эксклюзивным доступом за кулис концерта.

Присоединиться к сбору можно, задонатив на монобанку по этой ссылке. Цель сбора - полтора миллиона гривен, за которые будет приобретен грузовик со специальным холодильником, что обеспечит сохранность лекарств, крови и медицинских материалов и поможет спасать жизнь украинским военным.