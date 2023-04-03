ua ru
Пн, 03 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Продает в прямом эфире": украинцы сообщают о циничных мошенниках в соцсетях

Новина українською →
Украина, Понедельник 03 апреля 2023 09:24
"Продает в прямом эфире": украинцы сообщают о циничных мошенниках в соцсетях В Украине орудуют циничные мошенники (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В социальных сетях орудуют мошенники, которые нагло посылают украинцев после оплаты товара матерными словами.

О такой схеме рассказал в Facebook пользователь с ником Олег Олигарх.

Как действует схема обмана

По словам украинца, он купил у продавца в Instahram платье за 230 гривен, но после этого в матерной форме ему ответили, что не знают, где его оплата.

Как оказалось, мужчина не сфотографировал чек оплаты, но продавец в ужасно грубой форме ответил ему.

"Мошенница. Продает в прямом эфире. Заказали платье и не сфоткал чек. Прошу, что пусть посмотрит, пришли ли деньги, это же нетрудно 230 грн! В ответ... Можете увидеть сами. Будьте осторожны", - написал Олег.

Интересно, что в комментариях к посту, некоторые украинцы пишут, что продавец ответственный и не раз высылал товар по полной оплате.

А вот мужчина не прав, не сфотографировав чек оплаты. Даже маты в переписке, защищающих продавца людей, не смущают.

&quot;Продает в прямом эфире&quot;: украинцы сообщают о циничных мошенниках в соцсетях&quot;Продает в прямом эфире&quot;: украинцы сообщают о циничных мошенниках в соцсетях&quot;Продает в прямом эфире&quot;: украинцы сообщают о циничных мошенниках в соцсетях&quot;Продает в прямом эфире&quot;: украинцы сообщают о циничных мошенниках в соцсетях&quot;Продает в прямом эфире&quot;: украинцы сообщают о циничных мошенниках в соцсетяхСкриншот переписки украинца с продавцом

Как защититься от мошенников

Владельцам банковских карт следует следовать таким советам:

  • не предоставлять/не разглашать третьим лицам реквизиты карты, cvv-код, ПИН-карты, ОТР-пароли, пароли к интернет- или мобильному банкингу и др.
  • по любым вопросам относительно заблокированной карточки или счета обращаться самостоятельно (перезванивать) в контактный центр банка;
  • совершать операции только на проверенных и официальных сайтах, не переходить по ссылкам, отправленным продавцами.

Также напомним, что с 1 апреля вступили в действие изменения в закон Украины "О платежных услугах", предусматривающие возврат средств клиенту по так называемым неправомерным операциям сразу после того, как банк завершит соответствующее внутреннее расследование.

Впрочем, до сих пор не разработаны механизмы того, как доказать, что операция была "неправомерной".

Напомним, что мошенники в Украине придумали новый "развод", прикрываясь "коммуналкой".

Также мы сообщали, что на OLX обнаружили циничных аферистов.

Читайте РБК-Украина в Google News
аферисты шахраї