"Продает в прямом эфире": украинцы сообщают о циничных мошенниках в соцсетях

В социальных сетях орудуют мошенники, которые нагло посылают украинцев после оплаты товара матерными словами.

О такой схеме рассказал в Facebook пользователь с ником Олег Олигарх.

Как действует схема обмана

По словам украинца, он купил у продавца в Instahram платье за 230 гривен, но после этого в матерной форме ему ответили, что не знают, где его оплата.

Как оказалось, мужчина не сфотографировал чек оплаты, но продавец в ужасно грубой форме ответил ему.

"Мошенница. Продает в прямом эфире. Заказали платье и не сфоткал чек. Прошу, что пусть посмотрит, пришли ли деньги, это же нетрудно 230 грн! В ответ... Можете увидеть сами. Будьте осторожны", - написал Олег.

Интересно, что в комментариях к посту, некоторые украинцы пишут, что продавец ответственный и не раз высылал товар по полной оплате.

А вот мужчина не прав, не сфотографировав чек оплаты. Даже маты в переписке, защищающих продавца людей, не смущают.

Скриншот переписки украинца с продавцом

Как защититься от мошенников

Владельцам банковских карт следует следовать таким советам:

не предоставлять/не разглашать третьим лицам реквизиты карты, cvv-код, ПИН-карты, ОТР-пароли, пароли к интернет- или мобильному банкингу и др.

по любым вопросам относительно заблокированной карточки или счета обращаться самостоятельно (перезванивать) в контактный центр банка;

совершать операции только на проверенных и официальных сайтах, не переходить по ссылкам, отправленным продавцами.

Также напомним, что с 1 апреля вступили в действие изменения в закон Украины "О платежных услугах", предусматривающие возврат средств клиенту по так называемым неправомерным операциям сразу после того, как банк завершит соответствующее внутреннее расследование.

Впрочем, до сих пор не разработаны механизмы того, как доказать, что операция была "неправомерной".