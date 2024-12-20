Олиеболы: рецепт рождественских голландских пончиков с пивом вместо дрожжей

Что нужно для олиеболов

Для того, чтобы приготовить олиеболы к Рождеству, для теста понадобятся такие ингредиенты:

мука - 1 кг

молоко - 50 мл

сливочное масло - 50 г

изюм - 300 г

дрожжи - 30 г

яйца - 2 шт.

сахар - 1,5 ст. л.

соль - 15 г

пиво - 750 мл

корица - 0,5 ч. л.

растительное масло - для жарки во фритюре

сахарная пудра - 4 ст. л.

Впрочем, пиво добавлять необязательно. Кроме того, по некоторым рецептам, в тесто для олиеболов сахар не добавляют, а лишь присыпают готовые пончики сахарной пудрой. Для таких пончиков используют такие продукты:

мука - 1 кг

сухие дрожжи - 28 г

сахарная пудра - 30 г

соль - 16 г

молоко - 1 л

изюм - 250 г

растительное масло - для жарки во фритюре

Как готовить олиеболы

Чтобы приготовить тесто для олиеболов, изюм нужно промыть, переложить в небольшую миску и залить горячей водой. Оставьте изюм настаиваться в течение часа. Сливочное масло нужно растопить на слабом огне или в микроволновке.

Подогрейте молоко до 37 градусов, добавьте к нему дрожжи и тщательно перемешайте ингредиенты. В отдельную миску просейте муку, смешайте ее с солью и сахаром.

Также добавьте к муке яйца, перемешайте массу и понемногу влейте пиво, постоянно перемешивая тесто. После этого добавьте молочно-дрожжевую смесь, растопленное масло и корицу.

Добавьте изюм и еще раз перемешайте тесто для олиеболов. Накройте посуду теплым полотенцем и пищевой пленкой и поставьте миску в теплое место на 1 час.

Разогрейте растительное масло до 180 градусов, его должно быть столько, чтобы пончики свободно плавали в жидкости.

Еще раз перемешайте тесто и сделайте пончики, собирая жидкое тесто двумя ложками, не придавая олиеболам круглую форму. Для того, чтобы сделать голландские пончики без пива и яиц, повторите все шаги, не добавляя этих ингредиентов.

Как готовить олиеболы (скриншот / By Andréa Janssen)

Положите пончик в разогретое масло и обжарьте в течение трех минут с каждой стороны. Выложите пончики на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего масла. Затем присыпьте олиеболы сахарной пудрой.

Как готовить олиеболы (скриншот / By Andréa Janssen)