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Олиеболы: рецепт рождественских голландских пончиков с пивом вместо дрожжей

Как готовить олиеболы (скриншот / YouTube)
Автор: Людмила Рябухіна

Олиеболы или олиеболлен, несмотря на свое экстравагантное название, на самом деле - традиционные голландские пончики, которыми угощаются на Рождество и Новый год. Для приготовления теста иногда дрожжи заменяют на пиво.

О том, как готовить олиеболы, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Что нужно для олиеболов

Для того, чтобы приготовить олиеболы к Рождеству, для теста понадобятся такие ингредиенты:

  • мука - 1 кг
  • молоко - 50 мл
  • сливочное масло - 50 г
  • изюм - 300 г
  • дрожжи - 30 г
  • яйца - 2 шт.
  • сахар - 1,5 ст. л.
  • соль - 15 г
  • пиво - 750 мл
  • корица - 0,5 ч. л.
  • растительное масло - для жарки во фритюре
  • сахарная пудра - 4 ст. л.

Впрочем, пиво добавлять необязательно. Кроме того, по некоторым рецептам, в тесто для олиеболов сахар не добавляют, а лишь присыпают готовые пончики сахарной пудрой. Для таких пончиков используют такие продукты:

  • мука - 1 кг
  • сухие дрожжи - 28 г
  • сахарная пудра - 30 г
  • соль - 16 г
  • молоко - 1 л
  • изюм - 250 г
  • растительное масло - для жарки во фритюре

Как готовить олиеболы

Чтобы приготовить тесто для олиеболов, изюм нужно промыть, переложить в небольшую миску и залить горячей водой. Оставьте изюм настаиваться в течение часа. Сливочное масло нужно растопить на слабом огне или в микроволновке.

Подогрейте молоко до 37 градусов, добавьте к нему дрожжи и тщательно перемешайте ингредиенты. В отдельную миску просейте муку, смешайте ее с солью и сахаром.

Также добавьте к муке яйца, перемешайте массу и понемногу влейте пиво, постоянно перемешивая тесто. После этого добавьте молочно-дрожжевую смесь, растопленное масло и корицу.

Добавьте изюм и еще раз перемешайте тесто для олиеболов. Накройте посуду теплым полотенцем и пищевой пленкой и поставьте миску в теплое место на 1 час.

Разогрейте растительное масло до 180 градусов, его должно быть столько, чтобы пончики свободно плавали в жидкости.

Еще раз перемешайте тесто и сделайте пончики, собирая жидкое тесто двумя ложками, не придавая олиеболам круглую форму. Для того, чтобы сделать голландские пончики без пива и яиц, повторите все шаги, не добавляя этих ингредиентов.

Как готовить олиеболы (скриншот / By Andréa Janssen)

Положите пончик в разогретое масло и обжарьте в течение трех минут с каждой стороны. Выложите пончики на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего масла. Затем присыпьте олиеболы сахарной пудрой.

Как готовить олиеболы (скриншот / By Andréa Janssen)

Кстати, недавно мы рассказывали рецепт панеттоне для рождественского стола.

А также писали, как готовить польский рождественский рулет с маком.

При написании материала использовались следующие источники: кулинарный YouTube-канал "By Andréa Janssen", кулинарный YouTube-канал "Lien's Kitchen", Википедия.

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