Олиеболы: рецепт рождественских голландских пончиков с пивом вместо дрожжей

Олиеболы или олиеболлен, несмотря на свое экстравагантное название, на самом деле - традиционные голландские пончики, которыми угощаются на Рождество и Новый год. Для приготовления теста иногда дрожжи заменяют на пиво.
О том, как готовить олиеболы, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Для того, чтобы приготовить олиеболы к Рождеству, для теста понадобятся такие ингредиенты:
Впрочем, пиво добавлять необязательно. Кроме того, по некоторым рецептам, в тесто для олиеболов сахар не добавляют, а лишь присыпают готовые пончики сахарной пудрой. Для таких пончиков используют такие продукты:
Чтобы приготовить тесто для олиеболов, изюм нужно промыть, переложить в небольшую миску и залить горячей водой. Оставьте изюм настаиваться в течение часа. Сливочное масло нужно растопить на слабом огне или в микроволновке.
Подогрейте молоко до 37 градусов, добавьте к нему дрожжи и тщательно перемешайте ингредиенты. В отдельную миску просейте муку, смешайте ее с солью и сахаром.
Также добавьте к муке яйца, перемешайте массу и понемногу влейте пиво, постоянно перемешивая тесто. После этого добавьте молочно-дрожжевую смесь, растопленное масло и корицу.
Добавьте изюм и еще раз перемешайте тесто для олиеболов. Накройте посуду теплым полотенцем и пищевой пленкой и поставьте миску в теплое место на 1 час.
Разогрейте растительное масло до 180 градусов, его должно быть столько, чтобы пончики свободно плавали в жидкости.
Еще раз перемешайте тесто и сделайте пончики, собирая жидкое тесто двумя ложками, не придавая олиеболам круглую форму. Для того, чтобы сделать голландские пончики без пива и яиц, повторите все шаги, не добавляя этих ингредиентов.
Как готовить олиеболы (скриншот / By Andréa Janssen)
Положите пончик в разогретое масло и обжарьте в течение трех минут с каждой стороны. Выложите пончики на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего масла. Затем присыпьте олиеболы сахарной пудрой.
Как готовить олиеболы (скриншот / By Andréa Janssen)
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При написании материала использовались следующие источники: кулинарный YouTube-канал "By Andréa Janssen", кулинарный YouTube-канал "Lien's Kitchen", Википедия.