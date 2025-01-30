Сумская удивила редким фото с сестрой, с которой у нее непростые отношения

Ольга Сумская поделилась в сети редким черно-белым кадром, на котором предстала вместе со своей старшей сестрой Натальей.
РБК-Украина (проект Styler) пишет об этом подробнее.
На снимке можно увидеть еще совсем юных девушек. В подписи к кадру актриса отметила, что нашла кадр в сундуке их мамы. Больше никаких других подробностей относительно того, когда именно была сделана фотография и сколько им там лет, Сумская-младшая рассказывать не стала.
Коллеги и поклонники активно отреагировали на такой контент от звезды фильмов и сериалов. Вот некоторые их комментарии:
Знаменитость не скрывает этой ситуации. В своих прошлых интервью и комментариях актриса отмечала, что ей пока не удалось наладить отношения с родным человеком. Известно, что еще до начала полномасштабной российско-украинской войны Сумские и так общались редко, а с прошлого года их контакты практически прекратились.
Причина - дочь Ольги, Антонина Паперная, которая живет в РФ и молчит о российской агрессии в Украине. Это вызвало критику не только со стороны поклонников, но и в ее семье.
Когда в прошлом журналистка интересовалась, возможно ли их примирение, Ольга говорила о том, что готова делать шаги навстречу, однако ждет такой же взаимности и со стороны старшей сестры.
"Я жду от нее этого звонка и если он прозвучит, то я буду счастлива. Я периодически ей звоню. Во сне я вижу нашу встречу, и часто", - делилась она.
Звезда также рассказывала, что во время одного из публичных мероприятий Наталья даже не подошла к ней, чтобы поздороваться, и этот жест изрядно ее обидел.
"Все здороваются, сестра не поворачивает голову, и это все видят. Можно хотя бы кивнуть или что. Как можно это воспринимать? Это больно! Я готова общаться, я люблю ее, как и раньше. Это тот человек, который привел меня в эту профессию. Это моя вторая мама", - говорила также Сумская-младшая.
Напомним, Наталья Сумская - украинская актриса и телеведущая. Она на 10 лет старше своей сестры.
Сумская-старшая замужем за актером Анатолием Хостикоевым, в браке с которым родила дочь Дарью и сына Вячеслава. Последний, как известно, также критикует двоюродную сестру Антонину из-за ее позиции относительно российской агрессии в Украине.
Сама же Сумская-младшая говорила о том, что Антонина имеет ряд причин, почему не может покинуть страну-агрессор. В частности, там у нее муж и дети.
Ранее Сумская призналась, когда в последний раз виделась с внуками и дочкой, которые живут в РФ.
Также Сумская заговорила об изменах Борисюка.
При написании материала были использованы источники: пост Ольги Сумской из Instagram, ее комментарии для программы "Неймовірна правда про зірок", а также информация о Наталье Сумской из Википедии.